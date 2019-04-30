Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Тоттенхэм" – "Аякс": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

30 апреля, 10:38

Текстовый онлайн первого полуфинального матча Лиги чемпионов с яркими фото со стадиона и видео повторами голов

"Тоттенхэм" - "Аякс": онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" - "Аякс": онлайн трансляция матча Лиги чемпионов. Фото: AFP

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран первый полуфинальный матч "Тоттенхэм" – "Аякс". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, мы проведем текстовую трансляцию с яркими фото со стадиона "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне, видео повторами голов, комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Тоттенхэм" – "Аякс"

"Тоттенхэм" – "Аякс": прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев небольшими фаворитами первого матча 1/2 финала ЛЧ. Так, коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 2.40, тогда как на победу "Аякса" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, на ничью – 3.40. Но котировки на проход в финал в пользу голландского клуба: 1.82 против 2.05 на англичан. Кстати, ранее мы писали, что букмекеры прогнозируют выход в финале Лиги чемпионов "Аякса" и "Барселоны".

"Тоттенхэм" – "Аякс": путь в полуфинал. В групповом этапе Лиги чемпионов "Аякс" стал вторым в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и АЕКом. В 1/8 финала голландцы стали авторами громкой сенсации: смогли пройти "Реал" после домашнего поражения 1:2. В Мадриде "Аякс" выдал суперматч и победил 4:1. В четвертьфинале команда прошла "Ювентус" (1:1 дома и 2:1 на выезде).

"Тоттенхэм" с трудом пробился в плей-офф ЛЧ, заняв второе место по дополнительным показателям в группе с "Барселоной", "Интером" и "ПСВ". А в 1/8 финала англичане легко прошли дортмундскую "Боруссию" (3:0 дома и 1:0 на выезде). В четвертьфинале было невероятное по накалу противостояние с "Манчестер Сити": выиграв дома 1:0, на выезде "Тоттенхэм" проиграл 3:4, но вышел дальше благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

"Тоттенхэм" – "Аякс": анализ составов. Трансферная стоимость всех футболистов в заявке английского клуба оценивается в два раза выше, чем стоимость игроков лидеров чемпионата Голландии. По данным transfermarkt, состав "Тоттенхэма" стоит 835 миллионов евро, а состав "Аякса" – 420 миллионов. При этом гости моложе: средний возраст игрока "Аякса" 24 года, а игрока "Шпор" – на три года больше. Соответственно, в составе "Тоттенхэма" собрано больше футболистов национальных сборных (20 против 13), а в составе "Аякса" – игроков молодежных сборных (9 против 2).

Самый дорогой футболист в составе "Тоттенхэма" – Гарри Кейн, которого оценивают в 150 миллионов евро. Отметим, что в мировом масштабе в большую сумму оцениваются всего три игрока: Килиан Мбаппе (200), Неймар (180) и Лео Месси (160). В составе "Аякса" самый дорогой – полузащитник Френки де Йонг, который летом станет игроком "Барселоны". Его оценивают в 75 миллионов евро.

"Тоттенхэм" – "Аякс": положение в чемпионате. За два тура до завершения английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" идет на третьем месте. Подняться вышел команда уже не может, а вот опуститься на 5-6 место, не дающее право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, все еще может. Одна победа в двух оставшихся матчах (против "Борнемута" на выезде и "Эвертона" дома) гарантирует команде Маурисио Почеттино место в зоне Лиги чемпионов.

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ36302490-2292
2 ЛИВЕРПУЛЬ36287184-2091
3 ТОТТЕНХЭМ362311265-3670
4 ЧЕЛСИ36208860-3968
5 АРСЕНАЛ362061069-4966
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД36198964-5165

Серьезные задачи во внутреннем чемпионате решает и "Аякс". За два тура до завершения чемпионата Голландии команда лидирует по дополнительным показателям, у "ПСВ" столько же очков (по 80). Любая потеря может стоить команде Эрика тен Хага чемпионского титула.

М КлубИВНПМячиОчки
1 АЯКС322624111-3080
2 ПСВ32255295-2480
3 ФЕЙЕНООРД32195871-3862
4 АЗ АЛКМААР32167961-3955
5 УТРЕХТ321481056-4650

"Тоттенхэм" – "Аякс": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", а смотреть игру в интернете можно на сайте oll.tv в подписке.

Напомним, что в среду в другом полуфинале Лиги чемпионов состоится матч "Барселона" – "Ливерпуль".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, онлайн, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость " "Тоттенхэм" – "Аякс": онлайн полуфинала Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Возвращение депутата: Савченко пришла в Верховную Раду (видео)

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

6 вещей, которые сразу отталкивают мужчину, даже от умной женщины

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Польша нашла замену российской нефти

Рубан о словах главы РПЦ о визите в Киев "после смены власти"

Стало известно, когда может состояться инаугурация Зеленского

Выступление Медведевой в откровенном наряде. Видео

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

15 самых жутких и странных существ на планете

Купить квадрокоптер в городе от 299 грн

Дерби Донбасса, два удаления "Динамо" и успех "Арсенала": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:00

Хацкевич обыграл неудобного соперника, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

Вчера, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

28 апреля, 21:31

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

28 апреля, 18:26

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

Стоны не для слабонервных: жесткий нокаут в исполнении украинского супертяжа

28 апреля, 11:56

Воспитанник тренера Владимира Кличко уже на второй минуте боя уложил на ринг своего визави в Германии

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

«Нацкорпус» показал, как живут Порошенко и Гладковский за рубежом