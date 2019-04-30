"Тоттенхэм" – "Аякс": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Текстовый онлайн первого полуфинального матча Лиги чемпионов с яркими фото со стадиона и видео повторами голов

"Тоттенхэм" - "Аякс": онлайн трансляция матча Лиги чемпионов. Фото: AFP

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран первый полуфинальный матч "Тоттенхэм" – "Аякс". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, мы проведем текстовую трансляцию с яркими фото со стадиона "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне, видео повторами голов, комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Тоттенхэм" – "Аякс"

"Тоттенхэм" – "Аякс": прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев небольшими фаворитами первого матча 1/2 финала ЛЧ. Так, коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 2.40, тогда как на победу "Аякса" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, на ничью – 3.40. Но котировки на проход в финал в пользу голландского клуба: 1.82 против 2.05 на англичан. Кстати, ранее мы писали, что букмекеры прогнозируют выход в финале Лиги чемпионов "Аякса" и "Барселоны".

"Тоттенхэм" – "Аякс": путь в полуфинал. В групповом этапе Лиги чемпионов "Аякс" стал вторым в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и АЕКом. В 1/8 финала голландцы стали авторами громкой сенсации: смогли пройти "Реал" после домашнего поражения 1:2. В Мадриде "Аякс" выдал суперматч и победил 4:1. В четвертьфинале команда прошла "Ювентус" (1:1 дома и 2:1 на выезде).

"Тоттенхэм" с трудом пробился в плей-офф ЛЧ, заняв второе место по дополнительным показателям в группе с "Барселоной", "Интером" и "ПСВ". А в 1/8 финала англичане легко прошли дортмундскую "Боруссию" (3:0 дома и 1:0 на выезде). В четвертьфинале было невероятное по накалу противостояние с "Манчестер Сити": выиграв дома 1:0, на выезде "Тоттенхэм" проиграл 3:4, но вышел дальше благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

"Тоттенхэм" – "Аякс": анализ составов. Трансферная стоимость всех футболистов в заявке английского клуба оценивается в два раза выше, чем стоимость игроков лидеров чемпионата Голландии. По данным transfermarkt, состав "Тоттенхэма" стоит 835 миллионов евро, а состав "Аякса" – 420 миллионов. При этом гости моложе: средний возраст игрока "Аякса" 24 года, а игрока "Шпор" – на три года больше. Соответственно, в составе "Тоттенхэма" собрано больше футболистов национальных сборных (20 против 13), а в составе "Аякса" – игроков молодежных сборных (9 против 2).

Самый дорогой футболист в составе "Тоттенхэма" – Гарри Кейн, которого оценивают в 150 миллионов евро. Отметим, что в мировом масштабе в большую сумму оцениваются всего три игрока: Килиан Мбаппе (200), Неймар (180) и Лео Месси (160). В составе "Аякса" самый дорогой – полузащитник Френки де Йонг, который летом станет игроком "Барселоны". Его оценивают в 75 миллионов евро.

"Тоттенхэм" – "Аякс": положение в чемпионате. За два тура до завершения английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" идет на третьем месте. Подняться вышел команда уже не может, а вот опуститься на 5-6 место, не дающее право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, все еще может. Одна победа в двух оставшихся матчах (против "Борнемута" на выезде и "Эвертона" дома) гарантирует команде Маурисио Почеттино место в зоне Лиги чемпионов.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 36 30 2 4 90-22 92 2 ЛИВЕРПУЛЬ 36 28 7 1 84-20 91 3 ТОТТЕНХЭМ 36 23 1 12 65-36 70 4 ЧЕЛСИ 36 20 8 8 60-39 68 5 АРСЕНАЛ 36 20 6 10 69-49 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 36 19 8 9 64-51 65

Серьезные задачи во внутреннем чемпионате решает и "Аякс". За два тура до завершения чемпионата Голландии команда лидирует по дополнительным показателям, у "ПСВ" столько же очков (по 80). Любая потеря может стоить команде Эрика тен Хага чемпионского титула.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АЯКС 32 26 2 4 111-30 80 2 ПСВ 32 25 5 2 95-24 80 3 ФЕЙЕНООРД 32 19 5 8 71-38 62 4 АЗ АЛКМААР 32 16 7 9 61-39 55 5 УТРЕХТ 32 14 8 10 56-46 50

"Тоттенхэм" – "Аякс": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", а смотреть игру в интернете можно на сайте oll.tv в подписке.

Напомним, что в среду в другом полуфинале Лиги чемпионов состоится матч "Барселона" – "Ливерпуль".

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