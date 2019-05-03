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"Айнтрахт" и "Челси" на выявили победителя в полуфинале Лиги Европы

3 мая, 00:25

Матч в Германии завершился со счетом 1:1, ответная игра пройдет через неделю в Лондоне

"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью - 1:1
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью - 1:1. Фото: AFP

Франкфуртский "Айнтрахт" дома сыграл вничью с лондонским "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме: в составе хозяев поля голом головой в падении отметился Лука Йович (23-я минута), у гостей отличился Педро Родригес (45). Во втором тайме игрок "Челси" Давид Луис попал со штрафного в перекладину.

Футболисты лондонского клуба нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, тогда как немцы реализовали свой единственный шанс. Процент владения мячом говорит о тотальном преимуществе "Челси" в выездном матче: 64% против 36% у "Айнтрахта". Гости сделали 597 передач, из которых 86 процентом были точными, а хозяева отдали 69% точных передач из 290.

Ответный поединок пройдет 9 мая в Лондоне.

Отметим, что в финале турнира могут сыграть два клуба из Лондона. В параллельном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский "Арсенал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. У победителей дублем отметился Александр Ляказетт, а еще один гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Ответная игра пройдет в Валенсии.

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Тег Лига Европы, Челси Лондон, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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