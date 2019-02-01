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"Айнтрахт" против "Боруссии" и другие матчи 20 тура в Германии

Сегодня, 23:36

Расписание, результаты, таблица 20 тура немецкой Бундеслиги

Фото: AFP
"Айнтрахт" против "Боруссии" и другие матчи 20 тура в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/49a/102/5c549a102f960.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/49a/102/5c549a102f960.jpg Футбол Расписание, результаты, таблица 20 тура немецкой Бундеслиги

В чемпионате Германии по футболу играются поединки 20 тура. Главным будет субботнее противостояние. Соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы "Айнтрахт" принимает на своем поле лидера Бундеслиги дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что в прошлом туре украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил гол за "Шальке".

Пятница, 1 февраля

21:30 "Ганновер" – "Лейпциг" – 0:3

Суббота, 2 февраля

16:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Д

16:30 "Байер" – "Бавария"

16:30 "Герта" – "Вольфсбург"

16:30 "Нюрнберг" – "Вердер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Фортуна"

19:30 "Шальке" – "Боруссия" М

Воскресенье, 3 февраля

16:30 "Аугсбург" – "Майнц"

19:00 "Штутгарт" – "Фрайбург"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д19153150-1948
2 БАВАРИЯ19133343-2042
3 БОРУССИЯ М19123439-1839
4 ЛЕЙПЦИГ20114538-1837
5 АЙНТРАХТ Ф1994639-2631
6 ХОФФЕНХАЙМ1977537-2828
7 ГЕРТА1977531-3028
8 ВОЛЬФСБУРГ1984728-2728
9 БАЙЕР1983829-3027
10 МАЙНЦ1976622-2527
11 ВЕРДЕР1975731-3126
12 ШАЛЬКЕ1964924-2722
13 ФРАЙБУРГ1956824-3221
14 ФОРТУНА Д19631021-3821
15 АУГСБУРГ19361026-3315
16 ШТУТГАРТ19421315-4214
17 ГАННОВЕР20251318-4411
18 НЮРНБЕРГ19251216-4311

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