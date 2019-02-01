"Айнтрахт" против "Боруссии" и другие матчи 20 тура в Германии
Расписание, результаты, таблица 20 тура немецкой Бундеслиги
В чемпионате Германии по футболу играются поединки 20 тура. Главным будет субботнее противостояние. Соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы "Айнтрахт" принимает на своем поле лидера Бундеслиги дортмундскую "Боруссию".
Напомним, что в прошлом туре украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил гол за "Шальке".
Пятница, 1 февраля
21:30 "Ганновер" – "Лейпциг" – 0:3
Суббота, 2 февраля
16:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Д
16:30 "Байер" – "Бавария"
16:30 "Герта" – "Вольфсбург"
16:30 "Нюрнберг" – "Вердер"
16:30 "Хоффенхайм" – "Фортуна"
19:30 "Шальке" – "Боруссия" М
Воскресенье, 3 февраля
16:30 "Аугсбург" – "Майнц"
19:00 "Штутгарт" – "Фрайбург"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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