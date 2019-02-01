"Айнтрахт" против "Боруссии" и другие матчи 20 тура в Германии

Расписание, результаты, таблица 20 тура немецкой Бундеслиги

Фото: AFP

"Айнтрахт" против "Боруссии" и другие матчи 20 тура в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/49a/102/5c549a102f960.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/49a/102/5c549a102f960.jpg 2019-02-01T23:36:00+02:00 Футбол Расписание, результаты, таблица 20 тура немецкой Бундеслиги

В чемпионате Германии по футболу играются поединки 20 тура. Главным будет субботнее противостояние. Соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы "Айнтрахт" принимает на своем поле лидера Бундеслиги дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что в прошлом туре украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил гол за "Шальке".

Пятница, 1 февраля

21:30 "Ганновер" – "Лейпциг" – 0:3

Суббота, 2 февраля

16:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Д

16:30 "Байер" – "Бавария"

16:30 "Герта" – "Вольфсбург"

16:30 "Нюрнберг" – "Вердер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Фортуна"

19:30 "Шальке" – "Боруссия" М

Воскресенье, 3 февраля

16:30 "Аугсбург" – "Майнц"

19:00 "Штутгарт" – "Фрайбург"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 19 15 3 1 50-19 48 2 БАВАРИЯ 19 13 3 3 43-20 42 3 БОРУССИЯ М 19 12 3 4 39-18 39 4 ЛЕЙПЦИГ 20 11 4 5 38-18 37 5 АЙНТРАХТ Ф 19 9 4 6 39-26 31 6 ХОФФЕНХАЙМ 19 7 7 5 37-28 28 7 ГЕРТА 19 7 7 5 31-30 28 8 ВОЛЬФСБУРГ 19 8 4 7 28-27 28 9 БАЙЕР 19 8 3 8 29-30 27 10 МАЙНЦ 19 7 6 6 22-25 27 11 ВЕРДЕР 19 7 5 7 31-31 26 12 ШАЛЬКЕ 19 6 4 9 24-27 22 13 ФРАЙБУРГ 19 5 6 8 24-32 21 14 ФОРТУНА Д 19 6 3 10 21-38 21 15 АУГСБУРГ 19 3 6 10 26-33 15 16 ШТУТГАРТ 19 4 2 13 15-42 14 17 ГАННОВЕР 20 2 5 13 18-44 11 18 НЮРНБЕРГ 19 2 5 12 16-43 11

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