"Байер" одержал волевую победу над "Баварией" в чемпионате Германии
Пропустив гол в конце первого тайма, хозяева ответили тремя мячами во втором
Футболисты леверкузенского "Байера" на своем поле одержали волевую победу над мюнхенской "Баварией" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Леверкузене завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. На гол Леона Горецки (41-я минута) "Байер" ответил мячами Леона Бэйли (53), Кевина Фолланда (63) и Лукаса Аларио (87).
Обзор матча "Байер" – "Бавария" 3:0
Лидер сезона в Германии "Боруссия" Дортмунд также потеряла очки: команда на выезде сыграла вничью с соперником "Шахтера" по Лиге Европы – "Айнтрахтом".
Отметим, что "Бавария", действующий чемпион Германии, продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Матчи 1/8 финала против английского "Ливерпуля" пройдут 19 февраля и 13 марта. "Байер" играет в Лиге Европы, его поединки 1/16 финала против российского "Краснодара" состоятся 14 и 21 февраля.
Результаты других матчей 20-го тура Бундеслиги:
- "Айнтрахт" – "Боруссия" (Дортмунд) – 1:1
- "Герта" – "Вольфсбург" – 0:1
- "Нюрнберг" – "Вердер" – 1:1
- "Хоффенхайм" – "Фортуна" – 1:1.
Напомним, что в субботу футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Дублем отметился новичок лондонского клуба Гонсало Игуаин.
Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.
Напомним, что в прошлом туре украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил гол за "Шальке".
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