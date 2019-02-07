"Айнтрахт" в Харькове не захотел жить в одной гостинице с Андреем Шевченко

Немецкий клуб привезет с собой повара, который будет осуществлять шеф-монтаж

Шевченко и Сапронов любят вместе играть в гольф. Фото mydream.golf.

"Айнтрахт" в Харькове не захотел жить в одной гостинице с Андреем Шевченко Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/beb/6da/5c5beb6dad11a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/beb/6da/5c5beb6dad11a.jpg 2019-02-07T10:26:32+02:00 Футбол Немецкий клуб привезет с собой повара, который будет осуществлять шеф-монтаж

14 февраля в состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт". Местом своей временной дислокации в Харькове "Айнтрахт" выбрал отель Superior Golf & Spa, где традиционно останавливаются все соперники "Шахтера" в еврокубках.

- Снега сейчас в Харькове насыпало очень много, я такой снежной зимы давно не помню. У нас тут красиво, как в сказке, думаю, немцы будут приятно удивлены пейзажами, – сказал "Сегодня" владелец отеля Superior Юрий Сапронов. – Что касается райдера "Айнтрахта", ничего необычного в нем нет: никаких баварских колбасок или немецких копченостей. Или, как было в свое время с итальянцами, оливковое масло определенной марки и бальзамический уксус из Модены, и никакой другой. У "Айнтрахта" все просто и практично: главное - побольше воды и фруктов. А вообще самой привередливой на моей памяти была делегация "МанСити": те сразу по приезде принялись брать пробы воздуха в комнатах и воды в бассейне. Они же привозили с собой и самый большой багаж: какие-то баночки, скляночки, коробочки. И райдер у них был на 20 листах, а у остальных – обычно 7-8 листов. Может, потому, что "Сити" – единственные, кто приезжал к нам на три полных ночи и четыре дня. Остальные команды, и "Айнтрахт" не исключение, заселяются за день до матча и улетают на следующий день после игры.



- Своего повара привозят многие команды?

- Практически все. Но еду готовит все равно наш шеф-повар, а их только ходит с важным видом и дает указания. У них это называется "осуществлять шеф-монтаж".

- "Айнтрахт" забронировал весь отель?

- Полностью, все 49 номеров. Так поступают все приезжающие команды. Расселение, как я наблюдаю, происходит таким образом: 25-26 комнат для игроков и тренеров, которые живут по одному. В остальных номерах – администраторы, врачи и другой персонал. Обычный состав делегации – порядка 60-65 человек.



- Но, говорят, у вас в отеле есть один номер, который забронирован за Андреем Шевченко, и вы его никому не сдаете?

- Да, так было на нескольких матчах. Мы всегда спрашиваем у приезжающих команд: "Можно сдать вам отель без одного номера?". В половине случаев возражений не было. Особенно когда гостили итальянские клубы – "Наполи", "Рома"... Андрея в Италии любят, знают. Но иногда, как и сейчас с "Айнтрахтом", гости говорят "Нет". Андрей не обижается. Раз так случилось, после матча он будет ночевать у меня дома. Заберу его после игры, пообщаемся. А так для Андрея Николаевича номер у нас всегда есть. Пытаемся сказать приезжим, что у нас номеров на один меньше. Шутим, конечно, но мы должны предупредить, что, ребята, вот вы сейчас выйдете на завтрак, а тут Андрей Шевченко кофе пьет.

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских.

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