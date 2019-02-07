Немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских

УЕФА присудило матчу "Шахтер" - "Айнтрахт" высокий уровень риска

Поле греют круглосуточно. Фото Е. Смертенко.

Немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских Смертенко Евгений , Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bea/e44/5c5beae44c2f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bea/e44/5c5beae44c2f2.jpg 2019-02-07T09:52:04+02:00 Футбол УЕФА присудило матчу "Шахтер" - "Айнтрахт" высокий уровень риска

Ровно через неделю в Украине закончится зимний футбольный пост. В следующий четверг, в 19:55 "Динамо" в 1/16 Лиги Европы сыграет в Греции с "Олимпиакосом", а в 22:00 первый официальный матч года пройдет и в Украине: в Харькове "Шахтер" примет немецких "орлов" из Франкфурта — "Айнтрахт". С понедельника в чаше стадиона "Металлист" кипит работа. Убирают снег, который засыпал всю кромку поля. За три дня с помощью техники почти справились с задачей и уже чистят секторы. Сама поляна в хорошем состоянии. Круглосуточно на ней работают системы искусственного освещения поля и специальные установки с обогревом, которые перемещают по газону. Вечером все это выглядит, как картинка из фантастического кино, очень эффектно. Свежую разметку на поле пока не наносили, это сделают ближе к дню матча. "Сейчас ведутся плановые работы по техническому обслуживанию системы кейтеринга, технических зон, осуществляются текущие ремонты. С понедельника начнется генеральная уборка трибун - будут вымыты все сиденья, - рассказал "Сегодня" директор по эксплуатации компании "Шахтер Сервис" Вадим Гунько. – Во вторник ожидаем приезд рабочей группы УЕФА. В тот же день начнем работы по установке рекламных конструкций вокруг поля, по монтажу баннеров с логотипами Лиги Европы, протестируем систему автоматического определения голов goal-line. Также со вторника здесь начнут разворачиваться бродкастеры. Канал "Футбол", например, развернет свою новую внутреннюю студию с новыми декорациями".



"Матч предстоит если не уникальный, то, по крайней мере, не рядовой: ожидается порядка 2500-2700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова, – продолжает Вадим Гунько. – Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками. Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче ЛЕ – против "Лацио" в Риме – устроили беспорядки. В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение – и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков "Айнтрахта". Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности. И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у "Айнтрахта" и "Шахтеру" будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства".



"Билеты есть: от 50 гривен и до бесконечности, – сказала нам кассир ОСК "Металлист". – Люди подходят, покупают потихоньку. Думаю, до матча все раскупят". Самые дорогие билеты в VIP-боксы стоят 6500 гривен, а в среднем хорошие места можно будет сесть за 200-350 гривен.

Напомним, что сегодня чемпион Украины проводит последний спарринг перед Лигой Европы: где смотреть матч "Шахтер" – "Ваккер".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Смертенко Евгений , Кинзерский Эдуард Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...