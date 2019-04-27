"Барселона" готовится досрочно оформить чемпионство и другие матчи испанской Ла Лиги
Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании по футболу
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 35 тура Ла Лиги. В субботу может решиться судьба чемпионского титула. "Барселона" досрочно оформит чемпионство, если победит на своем поле "Леванте". При этом возможен вариант, при котором каталонцы выйдут на матч уже в статусе чемпиона: если в более раннем по времени матче конкурент "Барсы" мадридский "Атлетико" проиграет "Вальядолиду".
"Леганес", за который на правах аренды из "Реала" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу примет "Сельту".
Напомним, что накануне экс-тренер "Барселоны" Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул каталонскую команду в 2014 году. По словам Роуры, остаться в "Барсе" аргентинского нападающего убедил разговор с экс-наставником "блаугранас" Тито Вилоновой, который спустя шесть дней после общения с Лионелем скончался от рака.
Суббота, 27 апреля:
14:00 "Атлетик" – "Алавес"
17:15 "Атлетико" – "Вальядолид"
19:30 "Леганес" – "Сельта"
21:45 "Барселона" – "Леванте"
Воскресенье, 28 апреля:
13:00 "Валенсия" – "Эйбар"
15:00 "Жирона" – "Севилья"
17:15 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"
19:30 "Вильярреал" – "Уэска"
21:45 "Райо Вальекано" – "Реал"
Понедельник, 29 апреля:
22:00 "Бетис" – "Эспаньол"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|34
|24
|8
|2
|85-32
|80
|2
|АТЛЕТИКО
|34
|21
|8
|5
|51-23
|71
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|34
|20
|5
|9
|59-38
|65
|4
|ХЕТАФЕ
|34
|14
|13
|7
|43-29
|55
|5
|СЕВИЛЬЯ
|34
|16
|7
|11
|59-42
|55
|6
|ВАЛЕНСИЯ
|34
|12
|16
|6
|40-31
|52
|7
|АТЛЕТИК
|34
|12
|13
|9
|37-40
|49
|8
|АЛАВЕС
|34
|12
|10
|12
|35-44
|46
|9
|БЕТИС
|34
|12
|7
|15
|39-49
|43
|10
|ЭСПАНЬОЛ
|34
|11
|10
|13
|40-49
|43
|11
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|34
|10
|11
|13
|39-42
|41
|12
|ЛЕГАНЕС
|34
|10
|11
|13
|33-39
|41
|13
|ЭЙБАР
|34
|9
|13
|12
|42-47
|40
|14
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|34
|9
|12
|13
|43-46
|39
|15
|ЛЕВАНТЕ
|34
|9
|10
|15
|51-61
|37
|16
|СЕЛЬТА
|34
|9
|9
|16
|48-57
|36
|17
|ВАЛЬЯДОЛИД
|34
|8
|11
|15
|29-47
|35
|18
|ЖИРОНА
|34
|8
|10
|16
|34-47
|34
|19
|УЭСКА
|34
|6
|11
|17
|37-55
|29
|20
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|34
|7
|7
|20
|36-62
|28
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