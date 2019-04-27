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"Барселона" готовится досрочно оформить чемпионство и другие матчи испанской Ла Лиги

27 апреля, 10:12

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании по футболу

Месси мчится к очередному чемпионскому титулу
Месси мчится к очередному чемпионскому титулу. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 35 тура Ла Лиги. В субботу может решиться судьба чемпионского титула. "Барселона" досрочно оформит чемпионство, если победит на своем поле "Леванте". При этом возможен вариант, при котором каталонцы выйдут на матч уже в статусе чемпиона: если в более раннем по времени матче конкурент "Барсы" мадридский "Атлетико" проиграет "Вальядолиду".

"Леганес", за который на правах аренды из "Реала" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу примет "Сельту".

Напомним, что накануне экс-тренер "Барселоны" Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул каталонскую команду в 2014 году. По словам Роуры, остаться в "Барсе" аргентинского нападающего убедил разговор с экс-наставником "блаугранас" Тито Вилоновой, который спустя шесть дней после общения с Лионелем скончался от рака.

Суббота, 27 апреля:

14:00 "Атлетик" – "Алавес"

17:15 "Атлетико" – "Вальядолид"

19:30 "Леганес" – "Сельта"

21:45 "Барселона" – "Леванте"

Воскресенье, 28 апреля:

13:00 "Валенсия" – "Эйбар"

15:00 "Жирона" – "Севилья"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"

19:30 "Вильярреал" – "Уэска"

21:45 "Райо Вальекано" – "Реал"

Понедельник, 29 апреля:

22:00 "Бетис" – "Эспаньол"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА34248285-3280
2 АТЛЕТИКО34218551-2371
3 РЕАЛ МАДРИД34205959-3865
4 ХЕТАФЕ341413743-2955
5 СЕВИЛЬЯ341671159-4255
6 ВАЛЕНСИЯ341216640-3152
7 АТЛЕТИК341213937-4049
8 АЛАВЕС3412101235-4446
9 БЕТИС341271539-4943
10 ЭСПАНЬОЛ3411101340-4943
11 РЕАЛ СОСЬЕДАД3410111339-4241
12 ЛЕГАНЕС3410111333-3941
13 ЭЙБАР349131242-4740
14 ВИЛЬЯРРЕАЛ349121343-4639
15 ЛЕВАНТЕ349101551-6137
16 СЕЛЬТА34991648-5736
17 ВАЛЬЯДОЛИД348111529-4735
18 ЖИРОНА348101634-4734
19 УЭСКА346111737-5529
20 РАЙО ВАЛЬЕКАНО34772036-6228

 

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид

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Сегодня|Спорт

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