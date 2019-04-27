"Барселона" готовится досрочно оформить чемпионство и другие матчи испанской Ла Лиги

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании по футболу

Месси мчится к очередному чемпионскому титулу. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 35 тура Ла Лиги. В субботу может решиться судьба чемпионского титула. "Барселона" досрочно оформит чемпионство, если победит на своем поле "Леванте". При этом возможен вариант, при котором каталонцы выйдут на матч уже в статусе чемпиона: если в более раннем по времени матче конкурент "Барсы" мадридский "Атлетико" проиграет "Вальядолиду".

"Леганес", за который на правах аренды из "Реала" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу примет "Сельту".

Напомним, что накануне экс-тренер "Барселоны" Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул каталонскую команду в 2014 году. По словам Роуры, остаться в "Барсе" аргентинского нападающего убедил разговор с экс-наставником "блаугранас" Тито Вилоновой, который спустя шесть дней после общения с Лионелем скончался от рака.

Суббота, 27 апреля:

14:00 "Атлетик" – "Алавес"

17:15 "Атлетико" – "Вальядолид"

19:30 "Леганес" – "Сельта"

21:45 "Барселона" – "Леванте"

Воскресенье, 28 апреля:

13:00 "Валенсия" – "Эйбар"

15:00 "Жирона" – "Севилья"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"

19:30 "Вильярреал" – "Уэска"

21:45 "Райо Вальекано" – "Реал"

Понедельник, 29 апреля:

22:00 "Бетис" – "Эспаньол"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 34 24 8 2 85-32 80 2 АТЛЕТИКО 34 21 8 5 51-23 71 3 РЕАЛ МАДРИД 34 20 5 9 59-38 65 4 ХЕТАФЕ 34 14 13 7 43-29 55 5 СЕВИЛЬЯ 34 16 7 11 59-42 55 6 ВАЛЕНСИЯ 34 12 16 6 40-31 52 7 АТЛЕТИК 34 12 13 9 37-40 49 8 АЛАВЕС 34 12 10 12 35-44 46 9 БЕТИС 34 12 7 15 39-49 43 10 ЭСПАНЬОЛ 34 11 10 13 40-49 43 11 РЕАЛ СОСЬЕДАД 34 10 11 13 39-42 41 12 ЛЕГАНЕС 34 10 11 13 33-39 41 13 ЭЙБАР 34 9 13 12 42-47 40 14 ВИЛЬЯРРЕАЛ 34 9 12 13 43-46 39 15 ЛЕВАНТЕ 34 9 10 15 51-61 37 16 СЕЛЬТА 34 9 9 16 48-57 36 17 ВАЛЬЯДОЛИД 34 8 11 15 29-47 35 18 ЖИРОНА 34 8 10 16 34-47 34 19 УЭСКА 34 6 11 17 37-55 29 20 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 34 7 7 20 36-62 28

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