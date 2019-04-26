Последняя воля Вилановы: тренер убедил Месси остаться в "Барсе" за шесть дней до смерти

Прежде чем уйти в мир иной, экс-наставник каталонцев сохранил для "блаугранас" главную звезду команды

Фото: AFP

Экс-тренер "Барселоны" Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул каталонскую команду в 2014 году. По словам Роуры, остаться в "Барсе" аргентинского нападающего убедил разговор с экс-наставником "блаугранас" Тито Вилоновой, который спустя шесть дней после общения с Лионелем скончался от рака.

"В то время Месси не был уверен в своем будущем в "Барселоне", – рассказал Хорди Роура в комментарии Onda Cero. – Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чем именно они говорили, но Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил свое отношение и увидел то, чего не видел до этого четко".

Месси и Виланова. Фото – Instagram

Напомним, Тито Виланова ушел из жизни 25 апреля 2014 года, скончавшись от рака слюнных желез. Вчера Лионель Месси выложил совместную фотографию с Вилановой на своей странице в Instagram, подписав еe: "Всегда с нами".

Как сообщалось ранее, экс-динамовец содрал идею у Месси, чтобы сделать подарок Королеве красоты Хорватии. Защитник Домагой Вида подарил своей жене Иване чехол из 24-каратного золота для телефона.

Также сообщалось, что Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне. Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник украинца – Илкай Гюндоган

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