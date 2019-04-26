Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Последняя воля Вилановы: тренер убедил Месси остаться в "Барсе" за шесть дней до смерти

26 апреля, 18:45

Прежде чем уйти в мир иной, экс-наставник каталонцев сохранил для "блаугранас" главную звезду команды

Фото: AFP

Экс-тренер "Барселоны" Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул каталонскую команду в 2014 году. По словам Роуры, остаться в "Барсе" аргентинского нападающего убедил разговор с экс-наставником "блаугранас" Тито Вилоновой, который спустя шесть дней после общения с Лионелем скончался от рака. 

"В то время Месси не был уверен в своем будущем в "Барселоне", – рассказал Хорди Роура в комментарии Onda Cero. – Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чем именно они говорили, но Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил свое отношение и увидел то, чего не видел до этого четко".

Месси и Виланова. Фото – Instagram

Напомним, Тито Виланова ушел из жизни 25 апреля 2014 года, скончавшись от рака слюнных желез. Вчера Лионель Месси выложил совместную фотографию с Вилановой на своей странице в Instagram, подписав еe: "Всегда с нами". 

Как сообщалось ранее, экс-динамовец содрал идею у Месси, чтобы сделать подарок Королеве красоты Хорватии. Защитник Домагой Вида подарил своей жене Иване чехол из 24-каратного золота для телефона.

Также сообщалось, что Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне. Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник украинца – Илкай Гюндоган

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Тито Виланова

Вы сейчас просматриваете новость " Последняя воля Вилановы: тренер убедил Месси остаться в "Барсе" за шесть дней до смерти". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он их коллекционирует: Месси прикупил себе уже третью гостиницу, но эта – с особым допуском

10 апреля, 14:55

Новый отель аргентинского форварда откроется 2 мая по окончании ремонтных работ

"Все из-за Месси": названа главная причина вылета "МанСити" из Лиги чемпионов

18 апреля, 12:06

Знаменитый голландец Гуллит рассказал, почему Гвардиола терпит неудачу за неудачей в еврокубках

Лавров назвал требование России к Зеленскому

​Почему время идет быстрее, когда мы становимся старше?

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

Разумков отреагировал на звонок Порошенко Зеленскому

Гонтарева прокомментировала вызов на допрос в ГПУ

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Премьер Нидерландов поговорил с Зеленским о катастрофе МН17

Зеленский планирует уволить Луценко

Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей

Удаление царапин без полировки: мужской копеечный лайфхак

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

Вчера, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

24 апреля, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

23 апреля, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Порошенко заявил, что собирается вернуться на Банковую