"Барселона" объявила о покупке полузащитника "Баварии"

Сегодня, 11:16

Чилиец заменит в команде ушедшего в китайский клуб Паулиньо

Артуро Видаль. Фото AFP
Артуро Видаль. Фото AFP

Испанская "Барселона" объявила на своем официальном сайте о трансфере хавбека "Баварии" Артуро Видаля. Контракт с 31-летним чилийцем рассчитан на три года. О сумме, которую заплатили каталонцы, не сообщается. Однако ранее в СМИ писали о 18 млн евро.

"Он игрок, который, как мы надеемся, придаст энергии нашей полузащите. Он имеет большой опыт и сыграл много игр за все команды, в которых выступал. Артуро привык играть в больших матчах. А еще Видаль – воин", – так охарактеризовал новичка тренер" Барселоны "Эрнесто Вальверде.

Видаль переехал из Чили в Европу в 2007-м. Четыре года выступал за "Байер", затем перешел в "Ювентус". В 2015-м "Бавария" заплатила за него 37 млн евро.

В прошлом сезоне Видаль сыграл в 35 матчах (во всех турнирах), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В его коллекции три чемпионства Германии, четыре итальянских Скудетто, по одному Кубку Италии и Германии. В составе сборной Чили Видаль дважды выигрывал Копа Америка.

Артуро должен стать альтернативой для Паулиньо, которого "Барселона" продала обратно в Китай.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Бавария, Артуро Видаль

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