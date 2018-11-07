Барселона первой вышла в плей-офф: обзор матча с "Интером" в Лиге чемпионов

Испанская "Барселона" не удержала выездную победу над "Интером" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, но гарантировала себе путевку в плей-офф турнира. Каталонцы открыли счет только под конец встречи, а спустя четыре минуты пропустили в собственные ворота.

Ее, конечно, могут догнать по набранным очкам, и "Интер", и "Тоттенхэм", но в личных встречах каталонцы уже обеспечили себе приличный гандикап. При раскладе, что "Тоттенхэм" выиграет оба оставшихся матча, "Барса" – ни одного, а "Интер" – только один, именно миланцы окажутся третьими лишними.

"Интер" – "Барселона" – 1:1

Голы: Икарди (87) – Малком (83)

"Интер": Ханданович, Врсалько, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович (Мартинес, 85), Политано (Кандрева, 81), Наингголан (Валеро, 63), Перишич, Икарди.

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Дембеле (Малком, 81), Суарес, Коутиньо.

Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).

Завтра свой матч четвертого тура проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет противостоять чемпиону Англии "Манчестер Сити". накануне матча главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Марлос пока не готов выйти со стартовых минут.