Фонсека: "Марлос не находится в своих лучших кондициях, чтобы выйти завтра в старте"

Сегодня, 21:42

Наставник "горняков" – о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

Паулу Фонсека. Фото AFP
Паулу Фонсека. Фото AFP

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Команды встретятся завтра, начало матча – в 22:00. Наставник "горняков" сравнил нынешний и прошлогодний "Сити", который украинскому клубу удавалось обыгрывать в Харькове. За день до матча в Манчестер улетели 22 игрока "Шахтера".

"Не существует большой разницы, приход одного-двух игроков добавил новых качеств команде, но в основном они схожи", – начал пресс-конференцию Фонсека.

Португалец затронул и кадровую ситуацию в команде. Напомним, только накануне этой встречи в общую группу вернулся Марлос. Также журналистов интересовало положение в команде Ярослава Ракицкого, который был заменен по ходу матча против "Динамо".

"Тайсон готов, чтобы завтра начать, а вот Марлос тренировался два последних дня, но не находится в своих лучших кондициях, чтобы выйти завтра в старте. Для нас главное не терять самих себя, понимая, что мы не должны совершать ошибки против такой команды как "Сити"

Место Ракицкого не настолько железобетонное, как казалось раньше? "Очень странно обсуждать это. Он ушел за 30 минут до конца матча, это была обычная замена. Как доказательство завтра Ракицкий будет играть – никаких проблем с ним нет", – заявил тренер.

Журналисты не могли не спросить наставника "Шахтера" о возможной работе в Англии, куда его сватали прошлым летом. Тогда сообщалось, что в услугах Фонсеки заинтересован "Эвертон".

"Конечно, это мечта для каждого тренера. Это сильнейшая Лига. Я верю, что когда-то смогу возглавить команду Премьер-лиги. Здесь лучшие тренеры, лучшие игроки и атмосфера. Люди живут футболом. Какую бы команды я хотел возглавить в Премьер-лиге? В последнее время я чаще смотрю "Манчестер Сити", так как он попался нам в Лиге чемпионов второй год подряд. Я восхищаюсь Гвардиолой, но сейчас все мои мысли о "Шахтере", – признался Фонсека.

Также не обошлось без вопроса о предстоящем мегапоединке между Александром Усиком и Тони Беллью, который состоится в Манчестере 10 ноября.

"Я должен признаться, что не фанат бокса. Я далек от бокса и не мы смогли бы на него остаться – в субботу у нас игра", – рассказал Фонсека.

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футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Паулу Фонсека

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Автор:

Павлова Елена

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