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"Барселона" поддержала каталонских политзаключенных

14 октября, 13:37

Каталонский клуб встал на защиту людей, которых лишили свободы

/ Фото: AFP

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"Барселона" на своем официальном сайте выступила с заявлением в связи с заключением девятерых лидеров Каталонии. Ранее мы писали, что "Барселона" предлагает Месси сумасшедший контракт, от которого он не сможет отказаться.

Ранее Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

"Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. "Барселона" также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы", – говорится в заявлении.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона Каталония чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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