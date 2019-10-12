"Барселона" предлагает Месси сумасшедший контракт, от которого он не сможет отказаться

"Барселона" намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Кстати, Месси пойдет по стопам Роналду и станет персоной нон грата в Великобритании.
Руководство каталонского клуба предложит футболисту соглашение сроком на десять лет, которое будет действовать и после завершения Месси игровой карьеры.
Напомним, игрок выступает за сине-гранатовых с 2005 года, его действующий контракт истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел пять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.
Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:
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