"Барселона" проиграла "Челси": не помогли дебютировавшие Гризманн и Де Йонг

Испанский гранд забил гол престижа на добавленной минуте встречи в Японии

Антуан Гризманн и Давид Луис. "Барселона" vs "Челси". Фото: AFP

"Барселона" проиграла "Челси" в товарищеском матче. Поединок во вторник прошел в японском городе Сайтама и завершился победой английского клуба со счетом 2:1. В составе "Челси" забитыми мячами отметились Тэмми Абрахам, открывший счет на 24-й минуте, и Росс Баркли, удвоивший преимущество синих на 81-й минуте. "Барселона" отыграла один мяч в добавленное время – отличился полузащитник Иван Ракитич.

В этом поединке дебютировали два звездных новичка "Барселоны". За каталонцев впервые сыграли Антуан Гризманн и Френки Де Йонг. Француз отыграл первый тайм, голландец – второй.

Ранее стало известно, что у футболистов "Барселоны" отберут автомобили после азиатского турне. Теперь игроки не смогут пользоваться машинами автоконцерна, который ранее спонсировал команду.

"Барселона" – "Челси" – 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич (90+1) – Абрахам (34), Баркли (81)

"Барселона": Тер Штеген (Нето, 46), Умтити (Лангле, 46), Альба (Гильем Жайме, 46), Пике (Тодибо, 46), Роберто (Аленья, 46), Пуч (Де Йонг, 46), C. Бускетс (Семеду, 46), Кольядо (Малком, 46), О. Бускетс (Ракитич, 46), Дембеле (Перес, 46), Гризманн (Рафинья, 46)

"Челси": Кепа, Эмерсон (Алонсо, 46), Кристенсен (Томори, 48), Луис (Зума, 46), Аспиликуэта (Бакайоко, 71), Ковачич (Дзаппакоста, 70), Маунт (Баркли, 60), Пулишич (Жиру, 60), Жоржиньо (Дринкуотер, 71), Педро (Батшуайи, 70), Абрахам (Кенеди, 60).

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