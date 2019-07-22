У футболистов "Барселоны" отберут автомобили после азиатского турне

Теперь игроки не смогут пользоваться машинами автоконцерна

Фаны "Барсы" ждут сатисфакции за вылет из ЛЧ. Фото: AFP

Компания Audi прекратила сотрудничество с "Барселоной". Соглашение автоконцерна с испанским клубом истекло 30 июня, после чего немецкая автомобилестроительная компания попросила игроков каталонской команды вернуть машины концерна, которые были бесплатно предоставлены футболистам во время действия спонсорского контракта.

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Каталонцы должны сдать автомобили после возвращения из азиатского тура. Немецкий концерн, входящий в состав Volkswagen Group, был недоволен тем, что футболисты "Барселоны" слишком часто использовали машины конкурентов компании во время поездок.

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