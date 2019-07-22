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У футболистов "Барселоны" отберут автомобили после азиатского турне

22 июля, 16:31

Теперь игроки не смогут пользоваться машинами автоконцерна

Фаны "Барсы" ждут сатисфакции за вылет из ЛЧ
Фаны "Барсы" ждут сатисфакции за вылет из ЛЧ. Фото: AFP

Компания Audi прекратила сотрудничество с "Барселоной". Соглашение автоконцерна с испанским клубом истекло 30 июня, после чего немецкая автомобилестроительная компания попросила игроков каталонской команды вернуть машины концерна, которые были бесплатно предоставлены футболистам во время действия спонсорского контракта.

Легендарный футболист вернулся в "Барселону" в качестве тренера.

Каталонцы должны сдать автомобили после возвращения из азиатского тура. Немецкий концерн, входящий в состав Volkswagen Group, был недоволен тем, что футболисты "Барселоны" слишком часто использовали машины конкурентов компании во время поездок.

27 июля каталонский клуб сыграет товарищеский матч с японским клубом "Виссел Кобе", за который в настоящий момент выступает бывший игрок сине-гранатовых Андрес Иньеста.

Завели дело: от "Барселоны" требуют доплатить 80 миллионов за Антуана Гризманна. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" по поводу перехода в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". 

Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Лионеля Месси. Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил выступление лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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Тег Барселона, чемпионат Испании

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Источник:

AS.com

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