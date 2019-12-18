"Барселона" – "Реал": где и когда смотреть Эль Класико

Сегодня внимание футбольных болельщиков будет приковано к главному матчу в испанском, а может даже и европейском футболе, – противостоянию "Барселоны" и "Реала". Поединок на стадионе "Камп Ноу" начнется в 21:00, а мы проводим онлайн матча "Барселона" – "Реал" с фото и видео-повторами голов.
Где смотреть Эль-Класико "Барселона" – "Реал":
- Футбол 2 (Украина)
- Сайт oll.tv (в подписке)
- Матч ТВ (Россия)
- Max Sport 4 (Болгария)
- Cosmote Sport 1 (Греция)
- Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)
- Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)
- Setanta Sports 1 Евразия
- SportKlub 1 (Словения, Хорватия, Сербия)
- Spiler 2 TV (Венгрия)
- Stod 2 Sport (Исландия)
- SuperSport 2 (Албания)
- TSN Malta 4 (Мальта)
- Туркменистан Спорт
- TV2 Sport (Дания)
- Варзиш Спорт (Таджикистан)
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" занимают первое и второе место, имея одинаковое количество очков – по 35. Интересно, что серия "Барселоны" без поражений насчитывает уже 9 матчей, а "Реал" не проигрывает уже 11 поединков кряду.
Смотрите обзор матча, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Интер" в Лиге чемпионов:
Смотрите обзор матча, в котором "Реал" на выезде одолел "Брюгге" в Лиге чемпионов:
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