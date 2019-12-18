"Барселона" – "Реал": где и когда смотреть Эль Класико

Полное расписание трансляций центрального матча Испании "Барселона" - "Реал" на ТВ и в интернете

"Барселона" - "Реал": расписание трансляций матча / Фото: Reuters

Сегодня внимание футбольных болельщиков будет приковано к главному матчу в испанском, а может даже и европейском футболе, – противостоянию "Барселоны" и "Реала". Поединок на стадионе "Камп Ноу" начнется в 21:00, а мы проводим онлайн матча "Барселона" – "Реал" с фото и видео-повторами голов.

Где смотреть Эль-Класико "Барселона" – "Реал":

Футбол 2 (Украина)

Сайт oll.tv (в подписке)

Матч ТВ (Россия)

Max Sport 4 (Болгария)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)

Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)

Setanta Sports 1 Евразия

SportKlub 1 (Словения, Хорватия, Сербия)

Spiler 2 TV (Венгрия)

Stod 2 Sport (Исландия)

SuperSport 2 (Албания)

TSN Malta 4 (Мальта)

Туркменистан Спорт

TV2 Sport (Дания)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" занимают первое и второе место, имея одинаковое количество очков – по 35. Интересно, что серия "Барселоны" без поражений насчитывает уже 9 матчей, а "Реал" не проигрывает уже 11 поединков кряду.

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Смотрите обзор матча, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Интер" в Лиге чемпионов:

Смотрите обзор матча, в котором "Реал" на выезде одолел "Брюгге" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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