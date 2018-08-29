Бастиан Швайнштайгер вошел в Зал славы "Баварии" и попрощался в фанатами

Немецкий полузащитник в прощальном матче отыграл по тайму за "Баварию" и "Чикаго Файр"

Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали крупную победу над "Чикаго Файр" из MLS в прощальном матче за мюнхенский клуб Бастиана Швайнштайгера, который стал автором одного из голов. Встреча, состоявшаяся во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0. В составе немецкой команды мячи забили Серж Гнабри (7-я минута), Сандро Вагнер (38), Арьен Роббен (63) и сам Швайнштайгер (83).

Швайнштайгер отыграл первый тайм за свой нынешний клуб – "Чикаго Файр", а второй тайм провел в футболке "Баварии", цвета которой защищал с 2002 по 2015 год.













В активе немца 500 матчей и 68 голов за "Баварию". В составе мюнхенской команды 34-летний полузащитник завоевал 22 трофея: восемь раз выигрывал чемпионат Германии, семь – Кубок страны, по два – Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии, единожды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и чемпионата мира среди клубов.

Ранее Швайнштайгер стал 18-м футболистом в истории "Баварии", включенным в Зал славы клуба.

Ранее красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру. В звездной спортивной семье появился первенец в марте.