"Бавария" – "Байер" и другие "зарубы": расписание и результаты 13-го тура чемпионата Германии

Все - о немецком футбольном уикенде

Полузащитник "Баварии" Толиссо / Фото: Getty Images

В чемпионате Германии по футболу в этот уикенд проходят матчи 13-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Бавария" – "Байер" и "Боруссия" М – "Фрайбург". Ниже – расписание игр с указанием телетрансляций, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Как мы писали ранее, немецкий футболист вырубил судью во время матча.

Также отметим, что уволенного из "Тоттенхэма" Почеттино хочет "Бавария".

Чемпионат Германии, 13 тур

Пятница, 29 ноября

21:30 "Шальке-04" – "Унион" ТВ: "Футбол 1"

Суббота, 30 ноября

16:30 "Хоффенхайм" – "Фортуна"

16:30 "Герта" – "Боруссия Д"

16:30 "Кельн" – "Аугсбург"

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16:30 "Падерборн 07" – "Лейпциг"

19:30 "Бавария" – "Байер" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 1 декабря

16:30 "Боруссия" М – "Фрайбург" ТВ: "Футбол 1"

19:00 "Вольфсбург" – "Вердер" ТВ: "Футбол 2"

21:30 "Майнц" – "Айнтрахт" Ф

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Турнирная таблица чемпионата Германии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 12 8 1 3 24-13 25 2 ЛЕЙПЦИГ 12 7 3 2 33-13 24 3 БАВАРИЯ 12 7 3 2 33-16 24 4 ФРАЙБУРГ 12 6 4 2 21-13 22 5 ШАЛЬКЕ 12 6 4 2 22-15 22 6 БОРУССИЯ Д 12 5 5 2 26-18 20 7 ВОЛЬФСБУРГ 12 5 5 2 13-10 20 8 ХОФФЕНХАЙМ 12 6 2 4 17-19 20 9 БАЙЕР 12 5 4 3 18-16 19 10 АЙНТРАХТ Ф 12 5 2 5 21-18 17 11 УНИОН БЕРЛИН 12 5 1 6 15-17 16 12 АУГСБУРГ 12 3 4 5 17-24 13 13 МАЙНЦ 12 4 0 8 17-31 12 14 ВЕРДЕР 12 2 5 5 19-26 11 15 ГЕРТА 12 3 2 7 17-25 11 16 ФОРТУНА Д 12 3 2 7 15-23 11 17 КЕЛЬН 12 2 1 9 11-27 7 18 ПАДЕРБОРН 12 1 2 9 14-29 5

Смотрите, как немецкие клубы играли на неделе в еврокубках

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1

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Лейпциг (Германия) – Бенфика (Португалия) – 2:2

Црвена Звезда (Сербия) – Бавария (Германия) – 0:6

Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2

Арсенал (Англия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 1:2

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 0:1

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