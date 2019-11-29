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"Бавария" – "Байер" и другие "зарубы": расписание и результаты 13-го тура чемпионата Германии

29 ноября, 19:02

Все - о немецком футбольном уикенде

Полузащитник "Баварии" Толиссо

Полузащитник "Баварии" Толиссо / Фото: Getty Images

В чемпионате Германии по футболу в этот уикенд проходят матчи 13-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Бавария" – "Байер" и "Боруссия" М – "Фрайбург". Ниже – расписание игр с указанием телетрансляций, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Как мы писали ранее, немецкий футболист вырубил судью во время матча.

Также отметим, что уволенного из "Тоттенхэма" Почеттино хочет "Бавария".

Чемпионат Германии, 13 тур

Пятница, 29 ноября

21:30 "Шальке-04" – "Унион" ТВ: "Футбол 1"

Суббота, 30 ноября

16:30 "Хоффенхайм" – "Фортуна"

16:30 "Герта" – "Боруссия Д"

16:30 "Кельн" – "Аугсбург"

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16:30 "Падерборн 07" – "Лейпциг"

19:30 "Бавария" – "Байер" ТВ: "Футбол 2"

Воскресенье, 1 декабря

16:30 "Боруссия" М – "Фрайбург" ТВ: "Футбол 1"

19:00 "Вольфсбург" – "Вердер" ТВ: "Футбол 2"

21:30 "Майнц" – "Айнтрахт" Ф

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Трансляции матчей Бундеслиги live – на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М1281324-1325
2ЛЕЙПЦИГ1273233-1324
3БАВАРИЯ1273233-1624
4ФРАЙБУРГ1264221-1322
5ШАЛЬКЕ1264222-1522
6БОРУССИЯ Д1255226-1820
7ВОЛЬФСБУРГ1255213-1020
8ХОФФЕНХАЙМ1262417-1920
9БАЙЕР1254318-1619
10АЙНТРАХТ Ф1252521-1817
11УНИОН БЕРЛИН1251615-1716
12АУГСБУРГ1234517-2413
13МАЙНЦ1240817-3112
14ВЕРДЕР1225519-2611
15ГЕРТА1232717-2511
16ФОРТУНА Д1232715-2311
17КЕЛЬН1221911-277
18ПАДЕРБОРН1212914-295

Смотрите, как немецкие клубы играли на неделе в еврокубках

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1

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Лейпциг (Германия) – Бенфика (Португалия) – 2:2

Црвена Звезда (Сербия) – Бавария (Германия) – 0:6

Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2

Арсенал (Англия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 1:2

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) – 0:1

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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