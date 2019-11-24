Немецкий футболист вырубил судью во время матча из-за красной карточки

Временное удаление введут в чемпионате Англии с нового сезона, пока - в низших лигах / Фото: AFP

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Футболист немецкой любительской лиги Kreisliga получил дисквалификацию на три года после того, как в одном из матчей чемпионата не выдержал и ударил судью, отправив его в глубокий нокаут. Ранее мы писали, что хоккеист ударил судью во время матча любительских команд в Канаде.

Как сообщает, rai77.com, инцидент произошел в Мюнстере на 85-й минуте – игрока вывела из себя показанная судьей красная карточка. После этого рефери потребовалась срочная госпитализация – чтобы доставить его в больницу, организаторы матча вызвали вертолет. Виновник происшествия сбежал с поля, а сам скандальный поединок так и не был доигран.

"Этот случай меня очень беспокоит, и я надеюсь, футболист понесет суровое наказание", — заявил директор любительской футбольной лиги Германии Тео Грайнер.

Мы уже сообщали, что расстроенный своим поражением боксер нокаутировал судью. Скандал разгорелся на молодежном чемпионате Европы по боксу в Загребе.

Ранее мы писали, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара. Американский боксер и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели шуточный спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в "нокаут" хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Смотрите также, как во время матча в Мексике футболист лишил жизни судью

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