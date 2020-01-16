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"Бавария" хочет подписать быстроногого защитника из "Шахтера"

16 января, 09:31

Мюнхенский клуб предложил за Додо 25 миллионов евро

Додо вызван в сборную Бразилии

Додо вызван в сборную Бразилии / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов "Баварии". Об этом сообщает интернет-портал Goal. По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить 25 миллионов евро за бразильского футболиста, но "Шахтер" требует не менее 30 миллионов.

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21-летний защитник играет на правом фланге и в текущем сезоне неплохо проявил себя в Лиге чемпионов. Бразилец один из самых быстрых фланговых игроков команды. В донецком клубе он дебютировал в 2018 году, а за его трансфер "Шахтер" заплатил два миллиона евро "Коритибе".

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Додо и Тете

Додо и Тете

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В данный момент Додо находится в расположении олимпийской сборной Бразилии, где готовится сыграть в предолимпийском турнире Южной Америки. Также Додо попал в список 50 самых перспективных футболистов, по версии УЕФА, которые могут проявить себя в 2020 году.

Также мы сообщали, что экс-игрока "Шахтера" уволили с поста тренера польского "Заглембе".

Смотрите также, как "Шахтер" играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов

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Шахтер Донецк Бавария Додо

Источник: Goal.com

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