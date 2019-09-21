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"Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "Козлов": видео всех голов

21 сентября, 19:51

"Бавария" разгромила "Кельн", Роберт Левандовски оформил дубль

Роберт Левандовски оформил дубль в матче "Бавария" - "Кельн"

Роберт Левандовски оформил дубль в матче "Бавария" - "Кельн" / Фото: AFP

Действующий чемпион Германии "Бавария" разгромила "Кельн" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У "Баварии" дубль оформил Роберт Левандовски (3-я и 48-я минуты), также по мячу забили Филиппе Коутиньо (62, с пенальти) и Иван Перишич (73).

"Козлы", ка называют "Кельн" в Германии, завершали матч в меньшинстве после удаления Кингсли Эхизибея на 59-я минуте.

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"Бавария" набрала 11 очков и вышла на первое место в таблице бундеслиги. "Кельн" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и с 3 очками в активе идет на 16-й строчке.

МКлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ532016-411
2 ФРАЙБУРГ531111-410
3 ЛЕЙПЦИГ431010-310
4 ШАЛЬКЕ531110-510
5 БАЙЕР53118-710
6 БОРУССИЯ Д430113-59
7 ВОЛЬФСБУРГ42207-38
8 БОРУССИЯ М42115-47
9 АЙНТРАХТ Ф42025-56
10 ВЕРДЕР42028-96
11 АУГСБУРГ51227-115
12 ФОРТУНА Д41126-74
13 ХОФФЕНХАЙМ41123-64
14 УНИОН БЕРЛИН51135-104
15 ГЕРТА51135-114
16 КЕЛЬН51044-113
17 МАЙНЦ51045-153
18 ПАДЕРБОРН50146-141

Результаты других матчей тура в субботу:
"Герта" – "Падерборн" – 2:1
"Фрайбург" – "Аугсбург" – 1:1
"Байер" – "Унион" – 2:0

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Кельн чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски

Источник: Сегодня|Спорт

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