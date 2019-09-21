"Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "Козлов": видео всех голов

Роберт Левандовски оформил дубль в матче "Бавария" - "Кельн" / Фото: AFP

Действующий чемпион Германии "Бавария" разгромила "Кельн" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У "Баварии" дубль оформил Роберт Левандовски (3-я и 48-я минуты), также по мячу забили Филиппе Коутиньо (62, с пенальти) и Иван Перишич (73).

"Козлы", ка называют "Кельн" в Германии, завершали матч в меньшинстве после удаления Кингсли Эхизибея на 59-я минуте.

Реклама

"Бавария" набрала 11 очков и вышла на первое место в таблице бундеслиги. "Кельн" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и с 3 очками в активе идет на 16-й строчке.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 5 3 2 0 16-4 11 2 ФРАЙБУРГ 5 3 1 1 11-4 10 3 ЛЕЙПЦИГ 4 3 1 0 10-3 10 4 ШАЛЬКЕ 5 3 1 1 10-5 10 5 БАЙЕР 5 3 1 1 8-7 10 6 БОРУССИЯ Д 4 3 0 1 13-5 9 7 ВОЛЬФСБУРГ 4 2 2 0 7-3 8 8 БОРУССИЯ М 4 2 1 1 5-4 7 9 АЙНТРАХТ Ф 4 2 0 2 5-5 6 10 ВЕРДЕР 4 2 0 2 8-9 6 11 АУГСБУРГ 5 1 2 2 7-11 5 12 ФОРТУНА Д 4 1 1 2 6-7 4 13 ХОФФЕНХАЙМ 4 1 1 2 3-6 4 14 УНИОН БЕРЛИН 5 1 1 3 5-10 4 15 ГЕРТА 5 1 1 3 5-11 4 16 КЕЛЬН 5 1 0 4 4-11 3 17 МАЙНЦ 5 1 0 4 5-15 3 18 ПАДЕРБОРН 5 0 1 4 6-14 1

Результаты других матчей тура в субботу:

"Герта" – "Падерборн" – 2:1

"Фрайбург" – "Аугсбург" – 1:1

"Байер" – "Унион" – 2:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама