"Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "Козлов": видео всех голов

Действующий чемпион Германии "Бавария" разгромила "Кельн" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У "Баварии" дубль оформил Роберт Левандовски (3-я и 48-я минуты), также по мячу забили Филиппе Коутиньо (62, с пенальти) и Иван Перишич (73).
"Козлы", ка называют "Кельн" в Германии, завершали матч в меньшинстве после удаления Кингсли Эхизибея на 59-я минуте.
"Бавария" набрала 11 очков и вышла на первое место в таблице бундеслиги. "Кельн" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и с 3 очками в активе идет на 16-й строчке.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|5
|3
|2
|0
|16-4
|11
|2
|ФРАЙБУРГ
|5
|3
|1
|1
|11-4
|10
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|4
|ШАЛЬКЕ
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|5
|БАЙЕР
|5
|3
|1
|1
|8-7
|10
|6
|БОРУССИЯ Д
|4
|3
|0
|1
|13-5
|9
|7
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|8
|БОРУССИЯ М
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|10
|ВЕРДЕР
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|11
|АУГСБУРГ
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|12
|ФОРТУНА Д
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|14
|УНИОН БЕРЛИН
|5
|1
|1
|3
|5-10
|4
|15
|ГЕРТА
|5
|1
|1
|3
|5-11
|4
|16
|КЕЛЬН
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
|17
|МАЙНЦ
|5
|1
|0
|4
|5-15
|3
|18
|ПАДЕРБОРН
|5
|0
|1
|4
|6-14
|1
Результаты других матчей тура в субботу:
"Герта" – "Падерборн" – 2:1
"Фрайбург" – "Аугсбург" – 1:1
"Байер" – "Унион" – 2:0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк