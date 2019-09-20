Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": расписание и результаты 5-го тура Бундеслиги

20 сентября, 20:05

Экс-команда Скрипника пытается сокрушить лидера, а Дортмунд ищет силы на "Айнтрахт"

Чемпион Германии "Бавария"

Чемпион Германии "Бавария" / Фото: Instagram

На этих выходных в Германии проходят матчи пятого тура футбольного чемпионата. Силу одного из его ведущих представителей в четверг прочувствовала на себе "Александрия", проигравшая в Лиге Европы "Вольфсбургу".

Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия" (3:1)

Статус ключевых матчей 5 тура Бундеслиги заслужили поединки "Вердер" – "Лейпциг" и "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд. Цель бременцев, которых в свое время возглавлял украинец Виктор Скрипник, нанести первое поражение в сезоне текущему лидеру "Лейпцигу". Тогда как "Айнтрахт" намерен взять горяченькой "Боруссию", потратившую уйму сил в поединке ЛЧ с "Барселоной".

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона" (0:0)

Что касается "Баварии", то она просто обязана улучшить свои позиции в чемпионате Германии в домашнем поединке с "Кельном". Кого ж тогда обыгрывать, если не "козлов", занимавших по итогам 4 туров 15-е место.

Смотрите, как "Бавария" громила в ЛЧ "Црвену Звезду"

Чемпионат Германии по футболу, 5 тур

Реклама

Пятница, 20 сентября

21:30 Шальке-04 - Майнц ТВ: Футбол 2

Суббота, 21 сентября

16:30 Бавария - Кельн ТВ: Футбол 1

В тренде
Онлайн матча "Вольфсбург" – "Александрия" – 3:1
Александрийцы попытаются дать бой за счет характера

16:30 Байер - Унион ТВ: Футбол 2

16:30 Герта - Падерборн 07

16:30 Фрайбург - Аугсбург

Реклама

19:30 Вердер - Лейпциг

Воскресенье, 22 сентября

16:30 Боруссия М - Фортуна

19:00 Айнтрахт Ф - Боруссия Д

21:30 Вольфсбург - Хоффенхайм

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛЕЙПЦИГ431010-310
2 БОРУССИЯ Д430113-59
3 ФРАЙБУРГ430110-39
4 БАВАРИЯ422012-48
5 ВОЛЬФСБУРГ42207-38
6 ШАЛЬКЕ42118-47
7 БОРУССИЯ М42115-47
8 БАЙЕР42116-77
9 АЙНТРАХТ Ф42025-56
10 ВЕРДЕР42028-96
11 ФОРТУНА Д41126-74
12 УНИОН БЕРЛИН41125-84
13 ХОФФЕНХАЙМ41123-64
14 АУГСБУРГ41126-104
15 КЕЛЬН41034-73
16 МАЙНЦ41034-133
17 ПАДЕРБОРН40135-121
18 ГЕРТА40133-101

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии Бавария Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге ЕвропыФутбол
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Барселона"Футбол

Новости партнеров

Loading...