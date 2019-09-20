"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": расписание и результаты 5-го тура Бундеслиги

Чемпион Германии "Бавария" / Фото: Instagram

На этих выходных в Германии проходят матчи пятого тура футбольного чемпионата. Силу одного из его ведущих представителей в четверг прочувствовала на себе "Александрия", проигравшая в Лиге Европы "Вольфсбургу".

Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия" (3:1)

Статус ключевых матчей 5 тура Бундеслиги заслужили поединки "Вердер" – "Лейпциг" и "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд. Цель бременцев, которых в свое время возглавлял украинец Виктор Скрипник, нанести первое поражение в сезоне текущему лидеру "Лейпцигу". Тогда как "Айнтрахт" намерен взять горяченькой "Боруссию", потратившую уйму сил в поединке ЛЧ с "Барселоной".

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона" (0:0)

Что касается "Баварии", то она просто обязана улучшить свои позиции в чемпионате Германии в домашнем поединке с "Кельном". Кого ж тогда обыгрывать, если не "козлов", занимавших по итогам 4 туров 15-е место.

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Чемпионат Германии по футболу, 5 тур

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Пятница, 20 сентября

21:30 Шальке-04 - Майнц ТВ: Футбол 2

Суббота, 21 сентября

16:30 Бавария - Кельн ТВ: Футбол 1

16:30 Байер - Унион ТВ: Футбол 2

16:30 Герта - Падерборн 07

16:30 Фрайбург - Аугсбург

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19:30 Вердер - Лейпциг

Воскресенье, 22 сентября

16:30 Боруссия М - Фортуна

19:00 Айнтрахт Ф - Боруссия Д

21:30 Вольфсбург - Хоффенхайм

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 4 3 1 0 10-3 10 2 БОРУССИЯ Д 4 3 0 1 13-5 9 3 ФРАЙБУРГ 4 3 0 1 10-3 9 4 БАВАРИЯ 4 2 2 0 12-4 8 5 ВОЛЬФСБУРГ 4 2 2 0 7-3 8 6 ШАЛЬКЕ 4 2 1 1 8-4 7 7 БОРУССИЯ М 4 2 1 1 5-4 7 8 БАЙЕР 4 2 1 1 6-7 7 9 АЙНТРАХТ Ф 4 2 0 2 5-5 6 10 ВЕРДЕР 4 2 0 2 8-9 6 11 ФОРТУНА Д 4 1 1 2 6-7 4 12 УНИОН БЕРЛИН 4 1 1 2 5-8 4 13 ХОФФЕНХАЙМ 4 1 1 2 3-6 4 14 АУГСБУРГ 4 1 1 2 6-10 4 15 КЕЛЬН 4 1 0 3 4-7 3 16 МАЙНЦ 4 1 0 3 4-13 3 17 ПАДЕРБОРН 4 0 1 3 5-12 1 18 ГЕРТА 4 0 1 3 3-10 1

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