"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": расписание и результаты 5-го тура Бундеслиги

На этих выходных в Германии проходят матчи пятого тура футбольного чемпионата. Силу одного из его ведущих представителей в четверг прочувствовала на себе "Александрия", проигравшая в Лиге Европы "Вольфсбургу".
Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия" (3:1)
Статус ключевых матчей 5 тура Бундеслиги заслужили поединки "Вердер" – "Лейпциг" и "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд. Цель бременцев, которых в свое время возглавлял украинец Виктор Скрипник, нанести первое поражение в сезоне текущему лидеру "Лейпцигу". Тогда как "Айнтрахт" намерен взять горяченькой "Боруссию", потратившую уйму сил в поединке ЛЧ с "Барселоной".
Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона" (0:0)
Что касается "Баварии", то она просто обязана улучшить свои позиции в чемпионате Германии в домашнем поединке с "Кельном". Кого ж тогда обыгрывать, если не "козлов", занимавших по итогам 4 туров 15-е место.
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Чемпионат Германии по футболу, 5 тур
Пятница, 20 сентября
21:30 Шальке-04 - Майнц ТВ: Футбол 2
Суббота, 21 сентября
16:30 Бавария - Кельн ТВ: Футбол 1
16:30 Байер - Унион ТВ: Футбол 2
16:30 Герта - Падерборн 07
16:30 Фрайбург - Аугсбург
19:30 Вердер - Лейпциг
Воскресенье, 22 сентября
16:30 Боруссия М - Фортуна
19:00 Айнтрахт Ф - Боруссия Д
21:30 Вольфсбург - Хоффенхайм
Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|2
|БОРУССИЯ Д
|4
|3
|0
|1
|13-5
|9
|3
|ФРАЙБУРГ
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|4
|БАВАРИЯ
|4
|2
|2
|0
|12-4
|8
|5
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|6
|ШАЛЬКЕ
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|7
|БОРУССИЯ М
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|БАЙЕР
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|10
|ВЕРДЕР
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|11
|ФОРТУНА Д
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|12
|УНИОН БЕРЛИН
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|13
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|14
|АУГСБУРГ
|4
|1
|1
|2
|6-10
|4
|15
|КЕЛЬН
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|16
|МАЙНЦ
|4
|1
|0
|3
|4-13
|3
|17
|ПАДЕРБОРН
|4
|0
|1
|3
|5-12
|1
|18
|ГЕРТА
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
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