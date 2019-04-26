"Бавария" отказалась покупать у "Реала" самого титулованного колумбийца в истории
Хамес Родригес выступал в Германии на правах аренды
"Бавария" не будет выкупать трансфер колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой Kicker.de. По данным источника, руководство клуба приняло решение отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем. Таким образом, хавбек в летнее трансферное окно вернется в "Реал".
"Бавария" арендовала колумбийца летом 2017 года за 13 млн евро с правом последующего выкупа за 42 млн евро. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес принял участие в 19 матчах немецкого чемпионата (13 – в основном составе), в которых стал автором трех забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.
Напомним, что Хамес Родригес стал самым титулованным колумбийским футболистом в истории. Полузащитник выиграл Суперкубок Германии, хоть и не принимал участия в матче.
Ранее мы писали, что звезда сборной Колумбии забил феноменальный гол в товарищеском матче. Футболист и сам не ожидал, что мяч окажется в сетке ворот.
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