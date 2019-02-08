"Бавария" против "Шальке" и другие матчи 21-го тура Бундеслиги

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Германии по футболу

"Байер" играл против "Майнца". Фото: AFP

"Бавария" против "Шальке" и другие матчи 21-го тура Бундеслиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd1/01b/5c5dd101be161.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd1/01b/5c5dd101be161.jpg 2019-02-08T20:57:26+02:00 Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Германии по футболу

В 21 туре чемпионата Германии по футболу для украинских болельщиков два матча будут повышенного внимания. В субботу, 9 февраля, "Лейпциг" примет "Айнтрахт". Это будет последний матч франкфуртского клуба перед поездкой в Харьков на матч 1/16 финала Лиги Европы.

В этот же день "Бавария" примет "Шальке". Напомним, что в конце января украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет голам в 2019 году.

21 тур

Пятница, 8 февраля

21:30 "Майнц" – "Байер"

Суббота, 9 февраля

16:30 "Боруссия" Д – "Хоффенхайм"

16:30 "Боруссия" М – "Герта"

16:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт" Ф

16:30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"

19:30 "Бавария" – "Шальке"

Воскресенье, 10 февраля

16:30 "Вердер" – "Аугсбург"

19:00 "Фортуна" – "Штутгарт"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 20 15 4 1 51-20 49 2 БОРУССИЯ М 20 13 3 4 41-18 42 3 БАВАРИЯ 20 13 3 4 44-23 42 4 ЛЕЙПЦИГ 20 11 4 5 38-18 37 5 АЙНТРАХТ Ф 20 9 5 6 40-27 32 6 ВОЛЬФСБУРГ 20 9 4 7 29-27 31 7 БАЙЕР 20 9 3 8 32-31 30 8 ХОФФЕНХАЙМ 20 7 8 5 38-29 29 9 ГЕРТА 20 7 7 6 31-31 28 10 ВЕРДЕР 20 7 6 7 32-32 27 11 МАЙНЦ 20 7 6 7 22-28 27 12 ШАЛЬКЕ 20 6 4 10 24-29 22 13 ФРАЙБУРГ 20 5 7 8 26-34 22 14 ФОРТУНА Д 20 6 4 10 22-39 22 15 АУГСБУРГ 20 4 6 10 29-33 18 16 ШТУТГАРТ 20 4 3 13 17-44 15 17 НЮРНБЕРГ 20 2 6 12 17-44 12 18 ГАННОВЕР 20 2 5 13 18-44 11

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