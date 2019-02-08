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"Бавария" против "Шальке" и другие матчи 21-го тура Бундеслиги

Сегодня, 20:57

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Германии по футболу

"Байер" играл против "Майнца"
"Байер" играл против "Майнца". Фото: AFP
"Бавария" против "Шальке" и другие матчи 21-го тура Бундеслиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd1/01b/5c5dd101be161.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd1/01b/5c5dd101be161.jpg Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Германии по футболу

В 21 туре чемпионата Германии по футболу для украинских болельщиков два матча будут повышенного внимания. В субботу, 9 февраля, "Лейпциг" примет "Айнтрахт". Это будет последний матч франкфуртского клуба перед поездкой в Харьков на матч 1/16 финала Лиги Европы.

В этот же день "Бавария" примет "Шальке". Напомним, что в конце января украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет голам в 2019 году

21 тур

Пятница, 8 февраля

21:30 "Майнц" – "Байер"

Суббота, 9 февраля

16:30 "Боруссия" Д – "Хоффенхайм"

16:30 "Боруссия" М – "Герта"

16:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт" Ф

16:30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"

19:30 "Бавария" – "Шальке"

Воскресенье, 10 февраля

16:30 "Вердер" – "Аугсбург"

19:00 "Фортуна" – "Штутгарт"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д20154151-2049
2 БОРУССИЯ М20133441-1842
3 БАВАРИЯ20133444-2342
4 ЛЕЙПЦИГ20114538-1837
5 АЙНТРАХТ Ф2095640-2732
6 ВОЛЬФСБУРГ2094729-2731
7 БАЙЕР2093832-3130
8 ХОФФЕНХАЙМ2078538-2929
9 ГЕРТА2077631-3128
10 ВЕРДЕР2076732-3227
11 МАЙНЦ2076722-2827
12 ШАЛЬКЕ20641024-2922
13 ФРАЙБУРГ2057826-3422
14 ФОРТУНА Д20641022-3922
15 АУГСБУРГ20461029-3318
16 ШТУТГАРТ20431317-4415
17 НЮРНБЕРГ20261217-4412
18 ГАННОВЕР20251318-4411

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