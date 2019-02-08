"Бавария" против "Шальке" и другие матчи 21-го тура Бундеслиги
Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Германии по футболу
В 21 туре чемпионата Германии по футболу для украинских болельщиков два матча будут повышенного внимания. В субботу, 9 февраля, "Лейпциг" примет "Айнтрахт". Это будет последний матч франкфуртского клуба перед поездкой в Харьков на матч 1/16 финала Лиги Европы.
В этот же день "Бавария" примет "Шальке". Напомним, что в конце января украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет голам в 2019 году.
21 тур
Пятница, 8 февраля
21:30 "Майнц" – "Байер"
Суббота, 9 февраля
16:30 "Боруссия" Д – "Хоффенхайм"
16:30 "Боруссия" М – "Герта"
16:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт" Ф
16:30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"
19:30 "Бавария" – "Шальке"
Воскресенье, 10 февраля
16:30 "Вердер" – "Аугсбург"
19:00 "Фортуна" – "Штутгарт"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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