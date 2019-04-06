"Бавария" жестоко поиздевалась над "Боруссией" в Бундеслиге
Мюнхенский клуб забил пять голов и возглавил турнирную таблицу
В матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию". Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом – 5:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество "Баварии" увеличил нападающий Роберт Левандовски. Полузащитник Хави Мартинес довел счет до разгромного на 41-й минуте. До перерыва еще один мяч в ворота "Боруссии" забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.
Кстати, для польского форварда первый гол матче стал 200-м в Бундеслиге. Только один футболист достиг этого рубежа за меньшее количество матчей. Немец Герд Мюллер, выступавший за "Баварию", забил 200 голов в Бундеслиге за 234 игры. 30-летнему Левандовски для этого понадобилось 284 матча.
"Бавария", набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, "Боруссия" Д (63) занимает второе место.
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