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"Бавария" жестоко поиздевалась над "Боруссией" в Бундеслиге

Сегодня, 21:33

Мюнхенский клуб забил пять голов и возглавил турнирную таблицу

Две сотни Левандовски
Две сотни Левандовски. Фото: AFP
"Бавария" жестоко поиздевалась над "Боруссией" в Бундеслиге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8f0/e61/5ca8f0e619b05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8f0/e61/5ca8f0e619b05.jpg Футбол Мюнхенский клуб забил пять голов и возглавил турнирную таблицу

В матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию". Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом – 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество "Баварии" увеличил нападающий Роберт Левандовски. Полузащитник Хави Мартинес довел счет до разгромного на 41-й минуте. До перерыва еще один мяч в ворота "Боруссии" забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.

Кстати, для польского форварда первый гол матче стал 200-м в Бундеслиге. Только один футболист достиг этого рубежа за меньшее количество матчей. Немец Герд Мюллер, выступавший за "Баварию", забил 200 голов в Бундеслиге за 234 игры. 30-летнему Левандовски для этого понадобилось 284 матча.

"Бавария", набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, "Боруссия" Д (63) занимает второе место.

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Тег чемпионат Германии, Бавария, Боруссия Дортмунд, Роберт Левандовски

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Источники:

Championat.ru , sport24.ru

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