"Боруссия" примет "Баварию" в битве за лидерство в Бундеслиге: все о 28 туре чемпионата Германии

Суперматч "Боруссия" – "Бавария" состоится в субботу, в тот же день команда Коноплянки примет "Айнтрахт"

"Бавария" попробует отобрать лидерство у "Боруссии". Фото: AFP

"Боруссия" примет "Баварию" в битве за лидерство в Бундеслиге: все о 28 туре чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/766/543/5ca7665436cd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/766/543/5ca7665436cd9.jpg 2019-04-05T17:30:22+03:00 Футбол Суперматч "Боруссия" - "Бавария" состоится в субботу, в тот же день команда Коноплянки примет "Айнтрахт"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 28 тура Бундеслиги. "Шальке", за который выступает украинский футболист Евгений Коноплянка, в субботу примет франкфуртский "Айнтрахт", который в этом сезоне идет в зоне Лиги чемпионов. В этот же день состоится центральный поединок тура: сыграют лидеры "Боруссия" Дортмунд и "Бавария", на данный момент между командами всего два очка отрыва.

Накануне стало известно, что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью хотел бы поработать в чемпионате Германии. Знаменитый португалец озвучил свой каприз – он хочет выиграть с новым клубом Лигу чемпионов.

Пятница, 5 апреля:

21:30 "Майнц" – "Фрайбург"

Суббота, 6 апреля:

16:30 "Байер" – "Лейпциг"

16:30 "Фрайбург" – "Ганновер"

16:30 "Герта" – "Фортуна"

16:30 "Шальке" – "Айнтрахт"

16:30 "Штутгарт" – "Нюрнберг"

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 7 апреля:

16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"

19:00 "Боруссия" М – "Вердер"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 27 19 6 2 66-30 63 2 БАВАРИЯ 27 19 4 4 69-28 61 3 ЛЕЙПЦИГ 27 15 7 5 49-20 52 4 АЙНТРАХТ Ф 27 14 7 6 54-30 49 5 БОРУССИЯ М 27 14 5 8 46-34 47 6 ВЕРДЕР 27 11 9 7 49-39 42 7 БАЙЕР 27 13 3 11 48-44 42 8 ВОЛЬФСБУРГ 27 12 6 9 44-41 42 9 ХОФФЕНХАЙМ 27 10 11 6 54-39 41 10 ГЕРТА 27 9 8 10 40-44 35 11 ФОРТУНА Д 27 10 4 13 36-51 34 12 ФРАЙБУРГ 27 7 11 9 38-43 32 13 МАЙНЦ 27 8 6 13 28-48 30 14 ШАЛЬКЕ 27 7 5 15 28-44 26 15 АУГСБУРГ 27 6 7 14 37-50 25 16 ШТУТГАРТ 27 5 5 17 26-59 20 17 НЮРНБЕРГ 27 3 7 17 22-52 16 18 ГАННОВЕР 27 3 5 19 24-62 14

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