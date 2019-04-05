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"Боруссия" примет "Баварию" в битве за лидерство в Бундеслиге: все о 28 туре чемпионата Германии

Сегодня, 17:30

Суперматч "Боруссия" – "Бавария" состоится в субботу, в тот же день команда Коноплянки примет "Айнтрахт"

"Бавария" попробует отобрать лидерство у "Боруссии"
"Бавария" попробует отобрать лидерство у "Боруссии". Фото: AFP
"Боруссия" примет "Баварию" в битве за лидерство в Бундеслиге: все о 28 туре чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/766/543/5ca7665436cd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/766/543/5ca7665436cd9.jpg Футбол Суперматч "Боруссия" - "Бавария" состоится в субботу, в тот же день команда Коноплянки примет "Айнтрахт"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 28 тура Бундеслиги. "Шальке", за который выступает украинский футболист Евгений Коноплянка, в субботу примет франкфуртский "Айнтрахт", который в этом сезоне идет в зоне Лиги чемпионов. В этот же день состоится центральный поединок тура: сыграют лидеры "Боруссия" Дортмунд и "Бавария", на данный момент между командами всего два очка отрыва. 

Накануне стало известно, что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью хотел бы поработать в чемпионате Германии. Знаменитый португалец озвучил свой каприз – он хочет выиграть с новым клубом Лигу чемпионов.

Пятница, 5 апреля:

21:30 "Майнц" – "Фрайбург"

Суббота, 6 апреля:

16:30 "Байер" – "Лейпциг"

16:30 "Фрайбург" – "Ганновер"

16:30 "Герта" – "Фортуна"

16:30 "Шальке" – "Айнтрахт"

16:30 "Штутгарт" – "Нюрнберг"

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 7 апреля:

16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"

19:00 "Боруссия" М – "Вердер"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д27196266-3063
2 БАВАРИЯ27194469-2861
3 ЛЕЙПЦИГ27157549-2052
4 АЙНТРАХТ Ф27147654-3049
5 БОРУССИЯ М27145846-3447
6 ВЕРДЕР27119749-3942
7 БАЙЕР271331148-4442
8 ВОЛЬФСБУРГ27126944-4142
9 ХОФФЕНХАЙМ271011654-3941
10 ГЕРТА27981040-4435
11 ФОРТУНА Д271041336-5134
12 ФРАЙБУРГ27711938-4332
13 МАЙНЦ27861328-4830
14 ШАЛЬКЕ27751528-4426
15 АУГСБУРГ27671437-5025
16 ШТУТГАРТ27551726-5920
17 НЮРНБЕРГ27371722-5216
18 ГАННОВЕР27351924-6214

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Тег чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Боруссия Дортмунд, Шальке, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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