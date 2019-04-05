"Боруссия" примет "Баварию" в битве за лидерство в Бундеслиге: все о 28 туре чемпионата Германии
Суперматч "Боруссия" – "Бавария" состоится в субботу, в тот же день команда Коноплянки примет "Айнтрахт"
В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки 28 тура Бундеслиги. "Шальке", за который выступает украинский футболист Евгений Коноплянка, в субботу примет франкфуртский "Айнтрахт", который в этом сезоне идет в зоне Лиги чемпионов. В этот же день состоится центральный поединок тура: сыграют лидеры "Боруссия" Дортмунд и "Бавария", на данный момент между командами всего два очка отрыва.
Накануне стало известно, что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью хотел бы поработать в чемпионате Германии. Знаменитый португалец озвучил свой каприз – он хочет выиграть с новым клубом Лигу чемпионов.
Пятница, 5 апреля:
21:30 "Майнц" – "Фрайбург"
Суббота, 6 апреля:
16:30 "Байер" – "Лейпциг"
16:30 "Фрайбург" – "Ганновер"
16:30 "Герта" – "Фортуна"
16:30 "Шальке" – "Айнтрахт"
16:30 "Штутгарт" – "Нюрнберг"
19:30 "Бавария" – "Боруссия" Д
Воскресенье, 7 апреля:
16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"
19:00 "Боруссия" М – "Вердер"
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|27
|19
|6
|2
|66-30
|63
|2
|БАВАРИЯ
|27
|19
|4
|4
|69-28
|61
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|27
|15
|7
|5
|49-20
|52
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|27
|14
|7
|6
|54-30
|49
|5
|БОРУССИЯ М
|27
|14
|5
|8
|46-34
|47
|6
|ВЕРДЕР
|27
|11
|9
|7
|49-39
|42
|7
|БАЙЕР
|27
|13
|3
|11
|48-44
|42
|8
|ВОЛЬФСБУРГ
|27
|12
|6
|9
|44-41
|42
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|27
|10
|11
|6
|54-39
|41
|10
|ГЕРТА
|27
|9
|8
|10
|40-44
|35
|11
|ФОРТУНА Д
|27
|10
|4
|13
|36-51
|34
|12
|ФРАЙБУРГ
|27
|7
|11
|9
|38-43
|32
|13
|МАЙНЦ
|27
|8
|6
|13
|28-48
|30
|14
|ШАЛЬКЕ
|27
|7
|5
|15
|28-44
|26
|15
|АУГСБУРГ
|27
|6
|7
|14
|37-50
|25
|16
|ШТУТГАРТ
|27
|5
|5
|17
|26-59
|20
|17
|НЮРНБЕРГ
|27
|3
|7
|17
|22-52
|16
|18
|ГАННОВЕР
|27
|3
|5
|19
|24-62
|14
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