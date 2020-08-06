"Байер" еще раз доказал свое преимущество над "Глазго Рейнджерс" в Лиге Европы и вышел на "Интер"

Немецкая команда второй раз обыграла шотландскую и пробилась в четвертьфинал

В противостоянии немецкого "Байера" и шотландского "Глазго Рейнджерс" в 1/8 финала Лиги Европы практически не было интриги после первого матча. Весной в Великобритании гости из Леверкузена добыли комфортную победу со счетом 3:1, а сегодня подтвердили, что они сильнее. Мы вели онлайн матча "Байер" – "Глазго Рейнджерс".

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Хозяева уверенно контролировали ход встречи, владели мячом 65 % игрового времени. Правда, до перерыва до голов дело не дошло. А в начале второй половины "Байер" снял все вопросы. 21-летний французский нападающий Мусса Диаби забил, как оказалось, единственный в этом матче гол на 51-й минуте – 1:0.

После этого игра превратилась в формальность. Леверкузенцы 11 (!) раз били мимо ворот "рейнджеров" и лишь дважды попали в створ. Правда, гости вообще лишь по разу выстрелили и в "рамку" ворот, и в "молоко". Смотрите обзор всего матча.

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В четвертьфинале "Байер" сразится с итальянским "Интером", который накануне одолел испанский "Хетафе". Что интересно, обе команды уже в Германии, так что ехать им никуда не придется.

Узнавайте результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы и расписание трансляций.

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