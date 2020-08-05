Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы: расписание, трансляции, прогнозы

Когда и где смотреть матчи Лиги Европы, какие прогнозы на выход в четвертьфинал, как будет играться плей-офф в Германии

5 августа после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновляются футбольные еврокубки. Рестарт Лиги Европы произойдет со стадии 1/8 финала, причем некоторые команды успели сыграть первые матчи до карантина, а некоторые нет – в таком случае они будут выяснять отношения в одной игре на нейтральном поле. Внимание украинских болельщиков приковано к матчу "Шахтер" – "Вольфсбург" на "Олимпийском".

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матч

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СРЕДА, 5 АВГУСТА

19:55 "Шахтер" – "Вольфсбург"

Первый матч 2:1, котировки на проход: 1.32 – 3.60

Котировки на матч: 2.80 – 3.65 – 2.45

ТВ: канал "Футбол 1", OLL.TV

19:55 "Копенгаген" – "Истанбул"

Первый матч 0:1, котировки на проход: 4.90 – 1.20

Котировки на матч: 2.75 – 3.30 – 2.75

ТВ: канал "Футбол 2", OLL.TV

22:00 "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК

Первый матч 5:0, котировки на проход: 51 на ЛАСК, на "МЮ" нет котировок

Котировки на матч: 1.22 – 6.90 – 13.50

ТВ: канал "Футбол 2", OLL.TV

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22:00 "Интер" – "Хетафе"

Из одного матча на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия)

Котировки на матч: 1.80 – 3.40 – 5.30, котировки на проход: 1.40 – 3.15

ТВ: канал "Футбол 1", OLL.TV

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

19:55 "Байер" – "Глазго Рейнджерс"

Первый матч 3:1, котировки на проход: 1.01 – 24.0

Котировки на матч: 1.65 – 4.20 – 5.20

ТВ: канал "Футбол 1", OLL.TV

19:55 "Севилья" – "Рома"

Из одного матча на нейтральном поле в Дуйсбурге (Германия)

Котировки на матч: 2.25 – 3.35 – 3.40, котировки на проход: 1.65 – 2.30

ТВ: канал "Футбол 2", OLL.TV

22:00 "Базель" – "Айнтрахт"

Первый матч 3:0, котировки на проход: 1.04 – 12.5

Котировки на матч: 2.75 – 4.00 – 2.37

ТВ: канал "Футбол 1", OLL.TV

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22:00 "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос"

Первый матч 1:1, котировки на проход: 1.30 – 3.75

Котировки на матч: 1.73 – 3.75 – 5.30

ТВ: канал "Футбол 2", OLL.TV

Лига Европы: что дальше

Начиная со стадии 1/4 финала Лига Европы будет доигрываться в Германии – в Дюссельдорфе, Кельне, Дуйсбурге и Гельзенкирхене, все противостояния – из одного матча. Четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы – 16 и 17 августа, финал – 21 августа в Кельне.

1/4 финала:

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче в марте:

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