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Бельгия забила три "сухих" мяча украинскому вратарю в отборе Евро-2020

9 июня, 09:53

Команда братьев Азаров, разгромив в родных стенах сборную Казахстана, оторвалась на три очка от россиян

Лукаку и Эден Азар празднуют победу
Лукаку и Эден Азар празднуют победу. Фото: AFP

В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии с братьями Азарами в составе обыграла на своем поле Казахстан, забив в ворота воспитанника украинского футбола Дмитрия Непогодова три безответных мяча. Таким образом бельгийцы оторвались на три очка от России, которая накануне добилась рекордной в своей истории победы, одолев дома со счетом 9:0 самую слабую команду мира Сан-Марино.

Обзор матча Бельгия - Казахстан (3:0)

  • Бельгия - Казахстан – 3:0
  • Голы: Мертенс (11), Кастань (14), Лукаку (50)
  • Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Компани (Вермален, 78), Вертонген, Кастань, Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 68), Т.Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72), Э.Азар
  • Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Ерланов, Вороговский, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66), Перцух
  • Предупреждения: Бейсебеков, Куат, Вороговский

Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I

N

 ГРУППА I

ИВНПМО
1БЕЛЬГИЯ33008-19
2РОССИЯ320114-36
3ШОТЛАНДИЯ32014-46
4КИПР31026-43
5КАЗАХСТАН31023-73
6САН-МАРИНО30030-160

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Бельгии, Евро-2020, сборная Казахстана

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Сегодня|Спорт

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