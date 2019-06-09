Бельгия забила три "сухих" мяча украинскому вратарю в отборе Евро-2020
Команда братьев Азаров, разгромив в родных стенах сборную Казахстана, оторвалась на три очка от россиян
В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии с братьями Азарами в составе обыграла на своем поле Казахстан, забив в ворота воспитанника украинского футбола Дмитрия Непогодова три безответных мяча. Таким образом бельгийцы оторвались на три очка от России, которая накануне добилась рекордной в своей истории победы, одолев дома со счетом 9:0 самую слабую команду мира Сан-Марино.
Обзор матча Бельгия - Казахстан (3:0)
- Бельгия - Казахстан – 3:0
- Голы: Мертенс (11), Кастань (14), Лукаку (50)
- Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Компани (Вермален, 78), Вертонген, Кастань, Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 68), Т.Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72), Э.Азар
- Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Ерланов, Вороговский, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66), Перцух
- Предупреждения: Бейсебеков, Куат, Вороговский
Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I
|N
ГРУППА I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|1
|14-3
|6
|3
|ШОТЛАНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|4
|КИПР
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|5
|КАЗАХСТАН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|6
|САН-МАРИНО
|3
|0
|0
|3
|0-16
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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