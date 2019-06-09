Бельгия забила три "сухих" мяча украинскому вратарю в отборе Евро-2020

Команда братьев Азаров, разгромив в родных стенах сборную Казахстана, оторвалась на три очка от россиян

Лукаку и Эден Азар празднуют победу. Фото: AFP

В матче отбора Евро-2020 сборная Бельгии с братьями Азарами в составе обыграла на своем поле Казахстан, забив в ворота воспитанника украинского футбола Дмитрия Непогодова три безответных мяча. Таким образом бельгийцы оторвались на три очка от России, которая накануне добилась рекордной в своей истории победы, одолев дома со счетом 9:0 самую слабую команду мира Сан-Марино.

Обзор матча Бельгия - Казахстан (3:0)

Бельгия - Казахстан – 3:0

Голы: Мертенс (11), Кастань (14), Лукаку (50)

Мертенс (11), Кастань (14), Лукаку (50) Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Компани (Вермален, 78), Вертонген, Кастань, Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 68), Т.Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72), Э.Азар

Куртуа, Алдервейрельд, Компани (Вермален, 78), Вертонген, Кастань, Витцель, де Брюйне (Тилеманс, 68), Т.Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайи, 72), Э.Азар Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Ерланов, Вороговский, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66), Перцух

Непогодов, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Ерланов, Вороговский, Куат (Тагыберген, 78), Жуков, Жангылышбай (Исламхан, 46), Федин (Аймбетов, 66), Перцух Предупреждения: Бейсебеков, Куат, Вороговский

Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I

N ГРУППА I И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 3 3 0 0 8-1 9 2 РОССИЯ 3 2 0 1 14-3 6 3 ШОТЛАНДИЯ 3 2 0 1 4-4 6 4 КИПР 3 1 0 2 6-4 3 5 КАЗАХСТАН 3 1 0 2 3-7 3 6 САН-МАРИНО 3 0 0 3 0-16 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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