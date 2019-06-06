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Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

6 июня, 09:11

Текстовая трансляция поединка отбора на чемпионат Европы с видеоповторами голов

Во Львове всегда фантастическая поддержка
Во Львове всегда фантастическая поддержка. Фото: AFP

7 июня, в пятницу, в самом фартовом городе для сборной Украины состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Во Львове встретятся сборные Украины и Сербии. За всю свою историю наша национальная команда ни разу не проигрывала во Львове – 14 побед и 2 ничьи.

Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

Букмекеры о матче Украина – Сербия. В букмекерских конторах подопечные Андрея Шевченко небольшие фавориты поединка. И это немудрено. Все три предыдущие встречи наша команда выиграла у сербов. Котировки на победу Украины в матче – 2.60, на ничью – 2.95, на победу Сербии – 2.85. В процентах это выглядит так: 36% – 31% – 33%.

Матч Украина – Сербия начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию с видеоповторами ключевых моментов поединка.

УКРАИНА – СЕРБИЯ – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

N

 Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА21102-14
2 ЛЮКСЕМБУРГ21013-33
3 ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4 СЕРБИЯ10101-11
5 ЛИТВА10011-20

Обзор предыдущих матчей в группе

22.03. Португалия – Украина – 0:0

22.03. Люксембург – Литва – 2:1

25.03. Португалия – Сербия – 1:1

25.03. Люксембург – Украина – 1:2

Напомним, что все матчи под эгидой УЕФА, которые пройдут на текущей неделе, начнутся с минуты молчания в память о бывшем президенте организации Леннарте Юханссоне. Юханссон скончался во вторник вечером на 90-м году жизни после непродолжительной болезни.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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