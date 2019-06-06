Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Текстовая трансляция поединка отбора на чемпионат Европы с видеоповторами голов

Во Львове всегда фантастическая поддержка. Фото: AFP

7 июня, в пятницу, в самом фартовом городе для сборной Украины состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Во Львове встретятся сборные Украины и Сербии. За всю свою историю наша национальная команда ни разу не проигрывала во Львове – 14 побед и 2 ничьи.

Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

Букмекеры о матче Украина – Сербия. В букмекерских конторах подопечные Андрея Шевченко небольшие фавориты поединка. И это немудрено. Все три предыдущие встречи наша команда выиграла у сербов. Котировки на победу Украины в матче – 2.60, на ничью – 2.95, на победу Сербии – 2.85. В процентах это выглядит так: 36% – 31% – 33%.

Матч Украина – Сербия начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию с видеоповторами ключевых моментов поединка.

УКРАИНА – СЕРБИЯ – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА