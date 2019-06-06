Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020
Текстовая трансляция поединка отбора на чемпионат Европы с видеоповторами голов
7 июня, в пятницу, в самом фартовом городе для сборной Украины состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Во Львове встретятся сборные Украины и Сербии. За всю свою историю наша национальная команда ни разу не проигрывала во Львове – 14 побед и 2 ничьи.
Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча
Букмекеры о матче Украина – Сербия. В букмекерских конторах подопечные Андрея Шевченко небольшие фавориты поединка. И это немудрено. Все три предыдущие встречи наша команда выиграла у сербов. Котировки на победу Украины в матче – 2.60, на ничью – 2.95, на победу Сербии – 2.85. В процентах это выглядит так: 36% – 31% – 33%.
Матч Украина – Сербия начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию с видеоповторами ключевых моментов поединка.
УКРАИНА – СЕРБИЯ – 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Обзор предыдущих матчей в группе
22.03. Португалия – Украина – 0:0
22.03. Люксембург – Литва – 2:1
25.03. Португалия – Сербия – 1:1
25.03. Люксембург – Украина – 1:2
Напомним, что все матчи под эгидой УЕФА, которые пройдут на текущей неделе, начнутся с минуты молчания в память о бывшем президенте организации Леннарте Юханссоне. Юханссон скончался во вторник вечером на 90-м году жизни после непродолжительной болезни.
Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.
Как сообщалось, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.
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