Белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины
Динамовцы конфликтуют с Федерацией футбола из-за запрета на новые трансферы
Белорусский клуб Артема Милевского "Динамо" из Бреста побило горшки с руководством местной Федерации футбола и рассматривает вариант перехода в другой чемпионат. Как рассказал Руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев, в клубе контактировали с представителями Украины, Польши и Литвы. Как сообщалось ранее, Артем Милевский помог "Динамо" (Брест) выиграть Суперкубок Беларуси.
"Я трижды встречался с руководством федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложны. У нас не совпадают календари. Кроме того, это большие страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает какой-то баланс. И нам пришлось бы потратить определенное время, чтобы пробиться из низших лиг наверх.
Но дальше всего продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос – в порядке исключения ввести команду сразу в высшую лигу", – сказал Зайцев.
Причиной конфликта клуба и Федерации стал запрет на регистрацию новых футболистов во "делу Савицкого" – брестский клуб отказался выплатить "Неману" 265 тысяч долларов за подготовку футболиста Павла Савицкого и подал апелляцию в Спортивно-арбитражный суд Лозанны.
За клуб из Бреста Милевский выступал с июля 2017 года по июль 2018-го. В составе белорусского клуба провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач. Напомним, в середине июля прошлого года клуб из Беларуси выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим. Но в начале января он снова стал динамовцем.
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