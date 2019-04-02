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Белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины

Сегодня, 11:27

Динамовцы конфликтуют с Федерацией футбола из-за запрета на новые трансферы

Фото: Динамо Брест
Белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/31c/cdc/5ca31ccdca90e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/31c/cdc/5ca31ccdca90e.jpg Футбол Динамовцы конфликтуют с Федерацией футбола из-за запрета на новые трансферы

Белорусский клуб Артема Милевского "Динамо" из Бреста побило горшки с руководством местной Федерации футбола и рассматривает вариант перехода в другой чемпионат. Как рассказал Руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев, в клубе контактировали с представителями Украины, Польши и Литвы. Как сообщалось ранее, Артем Милевский помог "Динамо" (Брест) выиграть Суперкубок Беларуси.

"Я трижды встречался с руководством федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложны. У нас не совпадают календари. Кроме того, это большие страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает какой-то баланс. И нам пришлось бы потратить определенное время, чтобы пробиться из низших лиг наверх.

Но дальше всего продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос – в порядке исключения ввести команду сразу в высшую лигу", – сказал Зайцев.

Причиной конфликта клуба и Федерации стал запрет на регистрацию новых футболистов во "делу Савицкого" – брестский клуб отказался выплатить "Неману" 265 тысяч долларов за подготовку футболиста Павла Савицкого и подал апелляцию в Спортивно-арбитражный суд Лозанны.

За клуб из Бреста Милевский выступал с июля 2017 года по июль 2018-го. В составе белорусского клуба провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач. Напомним, в середине июля прошлого года клуб из Беларуси выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим. Но в начале января он снова стал динамовцем.

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Тег Артем Милевский, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

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Источники:

Прессбол , Сегодня|Спорт

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