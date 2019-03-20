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Белый ходок Вербич и Мораес с огнем в глазах: промо матча "Шахтер" – "Динамо" в стиле "Игры престолов"

Сегодня, 14:34

"Горняки" привлекают внимание к матчу оригинальными постерами

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Белый ходок Вербич и Мораес с огнем в глазах: промо матча "Шахтер" – "Динамо" в стиле "Игры престолов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/233/0b9/5c92330b932af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/233/0b9/5c92330b932af.jpg Футбол "Горняки" привлекают внимание к матчу оригинальными постерами

Донецкий "Шахтер" к матчу 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо", который пройдет 7 апреля в Харькове на стадионе "Металлист", подготовки оригинальный постер – лидеры обеих команды превратились в героев культового сериала "Игра престолов". Динамовец Беньямин Вербич воплотился в белого ходока, а Жуниор Мораес был изображен с огнем в глазах.

Напомним, что на ноябрьский матч чемпионата Украины между этими командами "горняки" подготовили промо в стиле UFC – чемпионата по смешанным единоборствам. На постере были изображены главные тренеры команд Паулу Фонсека и Александр Хацкевич, а их глаза были украшены клубными цветами.

Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.

"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины.

В прошлом финале Кубка Украины "Шахтер" переиграл "Динамо":

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Сегодня|Спорт

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