"Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове

Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля.

"Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cf/812/5c90cf81279a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cf/812/5c90cf81279a1.jpg 2019-03-19T13:19:29+02:00 Футбол Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно

7 апреля на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо", начало – в 17:00. На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим воскресным вечером в Харькове.

"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины. де

Билеты на украинское "класико" уже появились в продаже, их стоимость – от 40 гривен. Отметим, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше. Приобрести "тикеты" можно:

в кассах стадиона "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)

на официальном сайте "горняков" – shakhtar.com

в мобильном приложении Shakhtar Tickets

на сайтах-партнерах клуба

в розничной торговой сети Харькова

Интересно, что для владельцев абонементов сезона-2018/19 посещение четвертьфинала Кубка – бесплатно.

Напомним, что на днях нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство, а сегодня впервые прибыл в расположение сборной Украины.

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Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.