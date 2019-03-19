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"Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове

Сегодня, 13:19

Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля
Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля.
"Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cf/812/5c90cf81279a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cf/812/5c90cf81279a1.jpg Футбол Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно

7 апреля на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо", начало – в 17:00. На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим воскресным вечером в Харькове.

"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины. де

Билеты на украинское "класико" уже появились в продаже, их стоимость – от 40 гривен. Отметим, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше. Приобрести "тикеты" можно:

  • в кассах стадиона "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)
  • на официальном сайте "горняков" – shakhtar.com
  • в мобильном приложении Shakhtar Tickets
  • на сайтах-партнерах клуба
  • в розничной торговой сети Харькова

Интересно, что для владельцев абонементов сезона-2018/19 посещение четвертьфинала Кубка – бесплатно.

Напомним, что на днях нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство, а сегодня впервые прибыл в расположение сборной Украины.

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Тег билеты, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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