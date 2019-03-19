"Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове
Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно
7 апреля на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо", начало – в 17:00. На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим воскресным вечером в Харькове.
"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины. де
Билеты на украинское "класико" уже появились в продаже, их стоимость – от 40 гривен. Отметим, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше. Приобрести "тикеты" можно:
- в кассах стадиона "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00)
- на официальном сайте "горняков" – shakhtar.com
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets
- на сайтах-партнерах клуба
- в розничной торговой сети Харькова
Интересно, что для владельцев абонементов сезона-2018/19 посещение четвертьфинала Кубка – бесплатно.
Напомним, что на днях нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство, а сегодня впервые прибыл в расположение сборной Украины.
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