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Бенефис Депая: два гола и две результативные передачи в матче против Беларуси

Сегодня, 00:12

Сборная Голландии уверенно стартовала в отборочной кампании чемпионата Европы

Белорус Вейналдум и Депай праздную второй гол в матче
Белорус Вейналдум и Депай праздную второй гол в матче. Фото: AFP
Бенефис Депая: два гола и две результативные передачи в матче против Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/40c/2a0/5c940c2a08a3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/40c/2a0/5c940c2a08a3e.jpg Футбол Сборная Голландии уверенно стартовала в отборочной кампании чемпионата Европы

В первом туре отборочного этапа Евро-2020 в группе C встречались сборные Голландии и Беларуси. Встреча в Роттердаме завершилась уверенной победой хозяев со счетом – 4:0. Героем встречи стал Мефис Депай, который забил два гола и сделал две результативные передачи.

Голландия – Беларусь – 4:0
Голы: Депай (1), Вейналдум (21), Депай (54, пен), ван Дейк (86)

В другом матче дня Северная Ирландия на своем поле обыграла Эстонию со счетом – 2:0. В следующем туре сборная Голландии 24 марта встретится с Германией. В этот же день в группе С сыграют Северная Ирландия и Беларусь.

Обзор первого тайма матча Голландия – Беларусь:

Обзор второго тайма матча Голландия – Беларусь:

Напомним, что в отборе на Евро-2020 сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег сборная Беларуси, сборная Голландии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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