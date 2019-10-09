Яркие фото блондинки, которая вдохновляет самого дорогого игрока сборной Германии

Беременная жена Марка-Андре тер Штегена вдохновляет его не пропустить гол от Месси в матче с Аргентиной

Супруги тер Штегены женаты два года / Фото: Instagram

Главным событием дня в мире спорта сегодня будет товарищеский матч футбольных сборных Германии и Аргентины, который в 21:45 начнется в Дортмунде. Самым звездным и дорогим игроком нынешней немецкой команды является вратарь Марк-Андре тер Штеген, выступающий за испанскую "Барселону". Клуб не скупится киперу на зарплату (около 5 млн евро), хотя сам он задолжал за трансферы около 300 миллионов.

Поддержку тыла 27-летнему голкиперу оказывается его супруга Даниэла Йеле, которая радует публику яркими фото в соцсетях.

Познакомились Марк-Андре и Даниэла во времена выступления футболиста за "Боруссию" из Менхенгладбаха. После пяти лет отношений молодые люди в 2017-м узаконили свои отношения.

В данный момент пара ожидает ребенка, но это не мешает Даниэле отмечаться в Instagram.

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Йеле – уроженка Дании, по образованию – архитектор.

Любит девушка не только летний отдых, но и активно проводит зиму – на горнолыжных курортах.

А также не безразлична к животным – у пары есть собака.

Тер Штеген известен своим пристрастием к вождению любых транспортных средств, и даже на свадьбе устроил фото на мотороллере.

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Сам футболист не любит говорить о личной жизни и постить семейные фото, поэтому появляются они в сети благодаря стараниям Дани.

Согласно многим рейтингам фанатов, жена Марка-Андре признавалась одной из красивейших спутниц футболистов.

Возвращаясь к спорту, вспомним, что в предыдущем домашнем матче сборная Германии проиграла Нидерландам со счетом 2:4.

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