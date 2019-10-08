"Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков

Некоторых игроков уже нет в команде, а "Барселона" до сих пор за них не рассчиталась

С Коутиньо тоже намерены проститься / Фото: AFP

"Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона. Напомним, сейчас бразильский полузащитник, за которого в свое время было заплачено 180 млн евро, выступает в аренде в "Баварии".

Смотрите сумасшедший гол Коутиньо в Лиге чемпионов:

Реклама

Еще 30,3 миллиона евро "Барселона" задолжала французскому "Бордо" за нападающего из Бразилии Малкома. Сине-гранатовые приобрели бразильца за 41 миллион евро, а сейчас он уже выступает за российский "Зенит", который заплатил за бразильца 40 миллионов евро.

Смотрите, как Малком забивал за "Барселону"

Ранее мы писали, что звездный новичок команды Антуан Гризманн может покинуть "Барселону" из-за Лионеля Месси. Француз может стать частью сделки по возвращении на "Камп Ноу" Неймара.

Как мы писали ранее, в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру. Под Эрнесто Вальверде серьезно "шатается стул". В случае отставки каталонцы хотят пригласить на его место коуча "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.

Также вчера стало известно, что "Барселона" уволила легенду клуба спустя три месяца после назначения. Виктор Вальдес должен был тренировать команду 19-летних, но не справился со своими обязанностями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама