Бейл в пролете: венгры обыграли Уэльс и вышли в лидеры группы смерти на Евро-2020
Видеообзор поединка отбора Евро-2020 в Будапеште
Знаменитый вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл отдаляется от финальной части Евро-2020. В матче отборочного турнира в Будапеште его сборная Уэльса проиграла Венгрии со счетом 0:1 и с тремя очками осталась на предпоследнем месте группы смерти. Тогда как венгры, начавшие квалификацию с поражения, одержали уже третью победу кряду и ушли на летние каникулы лидерами, опережая даже вице-чемпионов мира хорватов.
Обзор матча Венгрия - Уэльс (1:0)
- Венгрия - Уэльс – 1:0
- Гол: Патки (80)
- Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)
- Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бейл, Ампаду (Смит, 54)
- Предупреждения: Паткаи, Надь, Корхут - Гантер, Лоуренс, Дэвис
Турнирное положение в группе Е
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ВЕНГРИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|2
|СЛОВАКИЯ
|3
|2
|0
|1
|7-2
|6
|3
|ХОРВАТИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|4
|УЭЛЬС
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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