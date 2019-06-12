Бейл в пролете: венгры обыграли Уэльс и вышли в лидеры группы смерти на Евро-2020

Видеообзор поединка отбора Евро-2020 в Будапеште

Венгры оставили Бейла без очков. Фото: AFP

Знаменитый вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл отдаляется от финальной части Евро-2020. В матче отборочного турнира в Будапеште его сборная Уэльса проиграла Венгрии со счетом 0:1 и с тремя очками осталась на предпоследнем месте группы смерти. Тогда как венгры, начавшие квалификацию с поражения, одержали уже третью победу кряду и ушли на летние каникулы лидерами, опережая даже вице-чемпионов мира хорватов.

Обзор матча Венгрия - Уэльс (1:0)

Венгрия - Уэльс – 1:0

Гол: Патки (80)

Патки (80) Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)

Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59) Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бейл, Ампаду (Смит, 54)

Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бейл, Ампаду (Смит, 54) Предупреждения: Паткаи, Надь, Корхут - Гантер, Лоуренс, Дэвис

Турнирное положение в группе Е

N Команды И В Н П М О 1 ВЕНГРИЯ 4 3 0 1 6-4 9 2 СЛОВАКИЯ 3 2 0 1 7-2 6 3 ХОРВАТИЯ 3 2 0 1 5-4 6 4 УЭЛЬС 3 1 0 2 2-3 3 5 АЗЕРБАЙДЖАН 3 0 0 3 3-10 0

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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