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Бейл в пролете: венгры обыграли Уэльс и вышли в лидеры группы смерти на Евро-2020

12 июня, 10:09

Видеообзор поединка отбора Евро-2020 в Будапеште

Венгры оставили Бейла без очков
Венгры оставили Бейла без очков. Фото: AFP

Знаменитый вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл отдаляется от финальной части Евро-2020. В матче отборочного турнира в Будапеште его сборная Уэльса проиграла Венгрии со счетом 0:1 и с тремя очками осталась на предпоследнем месте группы смерти. Тогда как венгры, начавшие квалификацию с поражения, одержали уже третью победу кряду и ушли на летние каникулы лидерами, опережая даже вице-чемпионов мира хорватов.

Обзор матча Венгрия - Уэльс (1:0)

  • Венгрия - Уэльс – 1:0
  • Гол: Патки (80)
  • Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)
  • Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бейл, Ампаду (Смит, 54)
  • Предупреждения: Паткаи, Надь, Корхут - Гантер, Лоуренс, Дэвис 

Турнирное положение в группе Е

N

 Команды

ИВНПМО
1ВЕНГРИЯ43016-49
2СЛОВАКИЯ32017-26
3ХОРВАТИЯ32015-46
4УЭЛЬС31022-33
5АЗЕРБАЙДЖАН30033-100

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег Евро-2020, сборная Венгрии, Гарет Бейл, сборная Уэльса

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Сегодня|Спорт

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