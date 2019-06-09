Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Трансляция поединка лидера группы В против упрямого "карлика" с видео голов и описанием всех опасных моментов

Украина vs Люксембург. Фото: Getty Images

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет четвертый матч отбора Евро-2020. Соперником нашей команды на "Арене Львов" будет Люксембург. Начало встречи – в 21:45. Украина Люксембург где смотреть онлайн. В это было бы трудно поверить до начала квалификации, однако на данный момент этот поединок носит статус противостояния лидеров отборочной группы В. Украина с семью очками после трех туров занимает в ней первое место, а "карлик" Люксембург с четырьмя набранными пунктами идет на второй строчке. Гранды Португалия и Сербия пока плетутся в хвосте.

УКРАИНА – ЛЮКСЕМБУРГ – 0:0

Украина и Люксембург встречались друг с другом не далее как в марте. Тогда лишь автогол Родригеса на последних секундах встречи помог нашей команде одержать волевую победу со счетом 2:1. Правда, позже федерация футбола Люксембурга добивалась для Украины технического поражения 0:3, пытаясь доказать незаконность натурализации украинцами Мораеса. Однако в УЕФА претензии Люксембурга по этому поводу, равно как и Португалии, были отклонены.

Как Украина обыгрывала Люксембург на его поле в марте

Букмекеры о матче Украина – Люксембург. Аналитики почти не сомневаются в победе сборной Украины, на которую установлен коэффициент 1.09. Котировки на ничью – 9.50, на победу Люксембурга – 21.00. То есть вероятность выигрыша матча командой Андрея Шевченко оценивается в 86 процентов, ничьей – в 10 процентов, выигрыша гостей – в 4 процента. Наиболее вероятным результатом матча букмекеры называют 2:0 в пользу Украины.

Личные встречи Украины и Люксембурга. До сих пор команды пересекались друг с другом четыре раза. Все четыре поединка завершились в пользу украинцев. Трижды мы обыгрывали "карлика" в отборах на Евро (2:1, 3:0, 3:0) и еще раз сделали это в товарищеском матче в 2006-м (3:0), когда один из голов в ворота Люксембурга забил нынешний тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

Что предшествовало матчу Украина – Люксембург. Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной. В свою очередь, сборная Люксембурга в тот же день, 7 июня, ведя по ходу матча благодаря голу Жерсона Родригеса, все же упустила гостевую победу над Литвой. Ничья - 1:1.

Обзор матча Украина – Сербия (3:0)

Обзор матча Литва – Люксембург (1:1)

Отбор Евро-2020. Турнирное положение в группе В

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 3 2 1 0 7-1 7 2 ЛЮКСЕМБУРГ 3 1 1 1 4-4 4 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ЛИТВА 2 0 1 1 2-3 1 5 СЕРБИЯ 2 0 1 1 1-6 1

Судья матча Украина – Люксембург. Обслуживать игру УЕФА доверил 36-летнему словаку Петеру Краловичу, кстати, по профессии – торговому представителю. Поединки сборной Украины ему судить еще не приходилось. А вот для наших клубов он – фартовый рефери. Три года назад "Шахтер" дома выиграл матч Лиги Европы у "Истанбула Башакшехира" (2:0), на котором Кралович работал в качестве четвертого арбитра, а в 2014-м "Заря" в гостях разгромила албанскую "Лачи" в поединке, где Кралович исполнял роль главного судьи.

Андрей Шевченко – о матче Украина – Люксембург. "Для нас это принципиальный матч по многим позициям. В первую очередь – турнирная таблица. Мы понимаем, насколько важны эти три очка, если хотим выйти чемпионат Европы. И, конечно, из-за истории с Мораесом. Мне было лично неприятно как бывшему игроку и главному тренеру. Думаю, в первую очередь, должен быть спортивный интерес, мы не нарушили никаких правил. Для меня и федерации это очень и очень важный матч", – заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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