Без шансов для Литвы: сборная Украины разгромила соперника в матче отбора на Евро-2020

Литва - Украина / Фото: Reuters

Сборная Украины в пятом туре группового этапа квалификации Евро-2020 отправилась в гости к Литве. Мы вели онлайн матча Литва – Украина на нашем сайте.

Счет в матче открыла команда Андрея Шевченко. Уже на седьмой минуте Яремчук классно увел за собой весь центр обороны, освободив зону для Зинченко. Марлос увидел забегание Александра и вывел его фактически один на один с кипером. Игрок "Ман Сити" таким шансом воспользовался сполна и ударил точно в правый нижний угол. 1:0.

Было ощущение, что не до конца игроки сборной Украины адаптировались к искусственному газону. Тем не менее, это не помешало нашей команде забить второй мяч. На 27 минуте Марлос обокрал Матулявичюса, дошел до линии штрафной и спокойненько уложил в правый угол. Никаких шансов для вратаря 2:0. Кстати, для футболиста "Шахтера" этот гол стал дебютным за национальную команду.

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Позже свою "пушку" проверил Руслан Малиновский. Вратарь даже не сумел среагировать, но мяч попал ему в грудь, Кривцов не сумел добить. В концовке первого тайма все вопросы мог закрывать Зинченко, но Александр не сумел попасть по мячу.

Обзор первого тайма Литва – Украина:

Вторая половина игры не сильно отличалась. Украинцы больше контролировали ход поединка и несколько раз потревожили владение кипера соперника. Сперва Руслан Малиновский сильно бил из-за пределов штрафной, а потом и Роман Яремчук напомнил о себе, пробив в Зубаса.

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Количество все-таки переросло в качество на 61-й минуте, когда наша команда забила третий мяч. Малиновский таки добися своего. Очередным дальним ударом хавбек "Аталанты" положил мяч в точно в угол 3:0.

Ничего не выходило у сборной Литвы после третьего пропущенного мяча. Хозяева контролировали ход поединка, но до удара в створ ворот Андрея Пятова так и не доходило. Первый опасный удар мог произойти лишь на 84 минуте, но Ляукжямису попасть не удалось. Позже, Литовцы могли забивать, но Пятов все-таки сохранил ворота "сухими". Таким образом поединок Литва – Украины закончился со счетом 3:0 в пользу команды Андрея Шевченко.

Обзор второго тайма Литва – Украина:

После этой победы наша команда набрала 13 баллов в пяти матчах и лидирует в своей группе.

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