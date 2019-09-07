Литва – Украина: онлайн отборочного матча за выход на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко - безоговорочный лидер своей группы. Этот статус нужно кровь из носу подтвердить в Вильнюсе

Шева перед матчем с Литвой / Фото: Twitter

В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет пятый матч отбора Евро-2020. На искусственном покрытии стадиона Литовской федерации футбола в Вильнюсе команда Андрея Шевченко встретится со сборной Литвы. Стартовый свисток боснийского судьи Ирфана Пельто в противостоянии украинцев, лидирующих в отборочной группе В, и занимающих последнее место прибалтийцев прозвучит в 19:00. Победа в этом матче практически настежь открывает дверь перед Шевой и его командой в финальную часть Евро-2020, куда выходят две лучшие команды группы.

ЛИТВА – УКРАИНА – 0:0

В четырех предыдущих поединках отбора Евро-2020 сборная Украины набрала 10 очков, дважды обыграв Люксембург, разгромив Сербию и сыграв вничью с действующими чемпионами Европы португальцами на их поле.

Обзор матча Португалия – Украина (0:0)

Обзор матча Люксембург - Украина (1:2)

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)



Обзор матча Украина – Люксембург (1:0)



Турнирная таблица в группе В

Сравнение составов: Украина в 20 раз дороже Литвы

Отметим, что сборная Литвы перед матчем с Украиной проиграла на выезде Люксембургу и Сербии, набрав единственное пока очко в этом отборе в домашнем поединке с люксембуржцами – оказавшись вдевятером, литовцы тем не менее свели встречу вничью 1:1.

Обзор матча Люксембург – Литва (2:1)



Обзор матча Литва – Люксембург (1:1)



Обзор матча Сербия – Литва (4:1)



Букмекеры о матче Литва – Украина 7 сентября. Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев. На нее установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы – 12.50. Таким образом вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев – в 8 процентов.

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Личные встречи Украины и Литвы. Это будет девятое противостояние соперников. 5 предыдущих матчей выиграла Украина, один – Литва и еще два поединка завершились вничью. Общая разница мячей – 15:8 в пользу украинцев. Что интересно, последняя официальная встреча команд, 12 лет назад в Каунасе, завершилась сенсационным поражением возглавляемой Блохиным сборной Украины со счетом 0:2. Кстати, Шевченко, представлявший тогда "Челси", получил в том матче желтую карточку.

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18.11.2014 Украина – Литва – 0:0

Киев. Товарищеский матч

25.05.2010 Украина – Литва – 4:0

Харьков. Товарищеский матч

17.11.2007 Литва – Украина – 2:0

Каунас. Отбор Евро-2008

28.03.2007 Украина – Литва – 1:0

Одесса. Отбор Евро-2008

13.08.1996 Украина – Литва – 5:2

Киев. Товарищеский матч

06.09.1995 Литва – Украина – 1:3

Вильнюс. Отбор Евро-1996

07.09.1994 Украина – Литва – 0:2

Киев. Отбор Евро-1996

18.05.1993 Литва – Украина – 1:2

Вильнюс. Товарищеский матч

Накануне матча сборная Украины прогулялась по вильнюсскому парку близ гостиницы и провела тренировку на искусственном покрытии местного стадиона

Тренировка Литвы перед матчем с Украиной

Ориентировочные составы на матч Литва – Украина 7 сентября

Сборная Литвы: Зубас (Бней Иехуда, Израиль) – Баравыкас (Жальгирис), Йонкаускас (Судува), Климавичус (Динамо Бухарест, Румыния), Палионис (Янн Регенсбург, Бундеслига-2), Андрюшкевичус (Тобол, Казахстан) – Черных (Оренбург, Россия), Шимкус (Жальгирис), Сливка (Хиберниан, Шотландия), Казлаускас (Ритеряй) – Лаукжемис (Нистра, Хорватия)

Сборная Украины: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Малиновский, Степаненко, Зинченко - Ярмоленко, Марлос – Мораес

"Ожидаем матча с хорошей, организованной командой, которая будет демонстрировать игру, ориентированную на результат. Понимаем, что, в основном, нам придется заниматься оборонительными действиями и играть без мяча, – заявил накануне игры с украинцами тренер литовцев Вальдас Урбонас. - Но мы очень серьезно готовились к этому матчу. Быть маленьким в жизни или футболе еще не значит быть слабым. Самое главное для нас - быть максимально сконцентрированными на наших действиях и отдать все силы ради того, чтобы выполнить установку на эту игру".

"Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением соперника. Эта игра должна помочь нам приблизиться к нашей цели. Понимаем, что победа для нас гораздо важнее. Перед нами стоит задача - выиграть этот матч, – заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. - Стандарты – хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми работали наши соперники. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле".

Как мы писали ранее, один из самых дорогих футболистов чемпионата Украины отказался играть за сборную Украины. "Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу", – обосновал свой отказ бразилец Исмаили.

Также сообщалось, что Луиш Каштру оценил дебют вингера сборной Украины Коноплянки за "Шахтер". "Он сыграл так, как его просили", – отметил наставник "горняков", добавив, что Евгению еще предстоит поработать, чтобы добраться до идеальных кондиций.

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