Без удалений, пенальти и даже голов: как прошел исторический матч Первой лиги

Свершилось! Не только на поединках Премьер-лиги, но и во втором по силе футбольном дивизионе – Первой лиге – теперь используется система видеопомощи арбитрам VAR. Историческим дебютным для новомодной системы поединком стал матч "Оболонь Бровар" – "Рух", игра двух претендентов на выход в Премьер-лигу.

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Судила матч одна из лучших арбитров Украины Екатерина Монзуль, а за VAR отвечал Виталий Романов. В итоге систему использовали, но никаких критических решений (удаления, пенальти) принято не было. А поединок завершился вничью – 0:0.

В турнирной таблице Первой лиги "Оболонь Бровар" занимает пятое место (46 очков), всего на два очка отставая от третьей позиции, дающей повышение в классе. В свою очередь "Рух" отстает всего на одно очко от киевского клуба.

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Напомним, что руководство украинского футбола решило минимизировать судейские ошибки в решающих матчах, ведь на три путевки в Премьер-лигу реально претендуют восемь команд. Ранее уже прогремел скандал с судейством: полиция открыла уголовное дело по факту избиения арбитра в Первой лиге.

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