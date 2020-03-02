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Билеты на матч "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы появились в свободной продаже

2 марта, 19:22

Максим Мельник

Ближе к дню игры стоимость билетов на матч с "Вольфсбургом" в Харькове может быть выше

После того, как "Шахтер" в стартовом раунде плей-офф Лиги Европы по сумме двух игр обыграл португальскую "Бенфику", стало известно, что в 1/8 финала "горнякам" предстоит сразиться с немецким "Вольфсбургом". Первый матч пройдет 12 марта на выезде, а ответный поединок состоится 19 марта (начало – в 19:55) в Харькове на стадионе "Металлист". Сегодня билеты на этот решающий матч поступили в свободную продажу.

Купить билеты можно онлайн на официальном сайте "Шахтера", в мобильном приложении FC Shakhtar и на на сайтах-партнерах клуба. "Тикеты" стартуют от 50 гривен:

Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен
"Семейный сектор": 100 гривен
SkyUp Club: 500 гривен
Club 1936: 1 500 гривен
Roof Club: 3 000 гривен
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен

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Напомним, что на матчах "Шахтера" продолжает действовать система динамического ценообразования, т.е. ближе к дню игры стоимость может быть выше.

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билеты Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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