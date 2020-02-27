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"Бенфика" – "Шахтер": обзор матча Лиги Европы (обновляется)

27 февраля, 22:52

Представитель от Украины проводит поединок в еврокубках

"Шахтер" на выезде встречается в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". На нашем сайте проходит онлайн матча "Бенфика" – "Шахтер" со всеми важными событиями поединка.

На девятой минуте Пицци открыл счет ударом с линии штрафной.

Рубен Диаш спустя три минуты срезал мяч в свои ворота после прострела Додо с фланга – 1:1.

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На 36-й минуте тот же Рубен Диаш забил "Шахтеру", замкнув навес Пицци с углового.

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Отметим, что матч проходит в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш". Первый матч завершился победой горняков со счетом 2:1.

Ранее мы рассказывали, что перед матчем с "Шахтером" тренер "Бенфики" заговорил о смерти. Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который состоится сегодня в Лиссабоне.

Также мы рассказывали, что букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" и "Бенфика" играли между собой неделю назад:

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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