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Битва лидеров "Барселона" – "Атлетико" и другие матчи 31 тура чемпионата Испании

Сегодня, 09:46

Центральный поединок тура состоится в субботу, а Андрей Лунин может сыграть в воскресенье

"Барселона" примет "Атлетико" в центральном поединке 31 тура чемпионата Испании
"Барселона" примет "Атлетико" в центральном поединке 31 тура чемпионата Испании. Фото: AFP
Битва лидеров "Барселона" – "Атлетико" и другие матчи 31 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84a/57b/5ca84a57b3775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84a/57b/5ca84a57b3775.jpg Футбол Центральный поединок тура состоится в субботу, а Андрей Лунин может сыграть в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 31 тура Ла Лиги. Центральный поединок состоится вечером в субботу, когда встретятся лидеры сезона: "Барселона" примет идущий на второй позиции мадридский "Атлетико". В этот же день "Реал" сыграет с крепким "середняком" – "Эйбаром".

"Леганес", за который на правах аренды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в воскресенье днем на выезде сразится с "Алавесом", ведущим борьбу за попадание в "зону еврокубков". Ранее испанские СМИ сообщили, что в следующем сезоне Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале". По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из Мадрида предстоящим летом.

Суббота, 6 апреля:

14:00 "Жирона" – "Эспаньол"

17:15 "Реал" – "Эйбар"

19:30 "Райо Вальекано" – "Валенсия"

21:45 "Барселона" – "Атлетико"

Воскресенье, 7 апреля:

13:00 "Алавес" – "Леганес"

15:00 "Хетафе" – "Атлетик"

17:15 "Вальядолид" – "Севилья"

19:30 "Леванте" – "Уэска"

19:30 "Сельта" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Бетис" – "Вильярреал"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА30217279-3170
2 АТЛЕТИКО30188445-1962
3 РЕАЛ МАДРИД30183953-3657
4 ХЕТАФЕ301211737-2747
5 ВАЛЕНСИЯ301016433-2446
6 СЕВИЛЬЯ301371049-3746
7 АЛАВЕС301281031-3744
8 АТЛЕТИК301013733-3443
9 РЕАЛ СОСЬЕДАД3010101036-3540
10 БЕТИС301171234-3940
11 ЭЙБАР30912940-4139
12 ЛЕГАНЕС301091130-3439
13 ЭСПАНЬОЛ30981333-4435
14 ЖИРОНА308101232-4134
15 ЛЕВАНТЕ30881442-5432
16 ВАЛЬЯДОЛИД30791424-4130
17 ВИЛЬЯРРЕАЛ306121238-4330
18 СЕЛЬТА30781542-5229
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО30661832-5424
20 УЭСКА30581733-5323

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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