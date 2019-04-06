Битва лидеров "Барселона" – "Атлетико" и другие матчи 31 тура чемпионата Испании
Центральный поединок тура состоится в субботу, а Андрей Лунин может сыграть в воскресенье
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 31 тура Ла Лиги. Центральный поединок состоится вечером в субботу, когда встретятся лидеры сезона: "Барселона" примет идущий на второй позиции мадридский "Атлетико". В этот же день "Реал" сыграет с крепким "середняком" – "Эйбаром".
"Леганес", за который на правах аренды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в воскресенье днем на выезде сразится с "Алавесом", ведущим борьбу за попадание в "зону еврокубков". Ранее испанские СМИ сообщили, что в следующем сезоне Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале". По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из Мадрида предстоящим летом.
Суббота, 6 апреля:
14:00 "Жирона" – "Эспаньол"
17:15 "Реал" – "Эйбар"
19:30 "Райо Вальекано" – "Валенсия"
21:45 "Барселона" – "Атлетико"
Воскресенье, 7 апреля:
13:00 "Алавес" – "Леганес"
15:00 "Хетафе" – "Атлетик"
17:15 "Вальядолид" – "Севилья"
19:30 "Леванте" – "Уэска"
19:30 "Сельта" – "Реал Сосьедад"
21:45 "Бетис" – "Вильярреал"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|30
|21
|7
|2
|79-31
|70
|2
|АТЛЕТИКО
|30
|18
|8
|4
|45-19
|62
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|30
|18
|3
|9
|53-36
|57
|4
|ХЕТАФЕ
|30
|12
|11
|7
|37-27
|47
|5
|ВАЛЕНСИЯ
|30
|10
|16
|4
|33-24
|46
|6
|СЕВИЛЬЯ
|30
|13
|7
|10
|49-37
|46
|7
|АЛАВЕС
|30
|12
|8
|10
|31-37
|44
|8
|АТЛЕТИК
|30
|10
|13
|7
|33-34
|43
|9
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|30
|10
|10
|10
|36-35
|40
|10
|БЕТИС
|30
|11
|7
|12
|34-39
|40
|11
|ЭЙБАР
|30
|9
|12
|9
|40-41
|39
|12
|ЛЕГАНЕС
|30
|10
|9
|11
|30-34
|39
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|30
|9
|8
|13
|33-44
|35
|14
|ЖИРОНА
|30
|8
|10
|12
|32-41
|34
|15
|ЛЕВАНТЕ
|30
|8
|8
|14
|42-54
|32
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|30
|7
|9
|14
|24-41
|30
|17
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|30
|6
|12
|12
|38-43
|30
|18
|СЕЛЬТА
|30
|7
|8
|15
|42-52
|29
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|30
|6
|6
|18
|32-54
|24
|20
|УЭСКА
|30
|5
|8
|17
|33-53
|23
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