Битва лидеров "Барселона" – "Атлетико" и другие матчи 31 тура чемпионата Испании

Центральный поединок тура состоится в субботу, а Андрей Лунин может сыграть в воскресенье

"Барселона" примет "Атлетико" в центральном поединке 31 тура чемпионата Испании. Фото: AFP

Битва лидеров "Барселона" – "Атлетико" и другие матчи 31 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84a/57b/5ca84a57b3775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84a/57b/5ca84a57b3775.jpg 2019-04-06T09:46:00+03:00 Футбол Центральный поединок тура состоится в субботу, а Андрей Лунин может сыграть в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 31 тура Ла Лиги. Центральный поединок состоится вечером в субботу, когда встретятся лидеры сезона: "Барселона" примет идущий на второй позиции мадридский "Атлетико". В этот же день "Реал" сыграет с крепким "середняком" – "Эйбаром".

"Леганес", за который на правах аренды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в воскресенье днем на выезде сразится с "Алавесом", ведущим борьбу за попадание в "зону еврокубков". Ранее испанские СМИ сообщили, что в следующем сезоне Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале". По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из Мадрида предстоящим летом.

Суббота, 6 апреля:

14:00 "Жирона" – "Эспаньол"

17:15 "Реал" – "Эйбар"

19:30 "Райо Вальекано" – "Валенсия"

21:45 "Барселона" – "Атлетико"

Воскресенье, 7 апреля:

13:00 "Алавес" – "Леганес"

15:00 "Хетафе" – "Атлетик"

17:15 "Вальядолид" – "Севилья"

19:30 "Леванте" – "Уэска"

19:30 "Сельта" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Бетис" – "Вильярреал"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 30 21 7 2 79-31 70 2 АТЛЕТИКО 30 18 8 4 45-19 62 3 РЕАЛ МАДРИД 30 18 3 9 53-36 57 4 ХЕТАФЕ 30 12 11 7 37-27 47 5 ВАЛЕНСИЯ 30 10 16 4 33-24 46 6 СЕВИЛЬЯ 30 13 7 10 49-37 46 7 АЛАВЕС 30 12 8 10 31-37 44 8 АТЛЕТИК 30 10 13 7 33-34 43 9 РЕАЛ СОСЬЕДАД 30 10 10 10 36-35 40 10 БЕТИС 30 11 7 12 34-39 40 11 ЭЙБАР 30 9 12 9 40-41 39 12 ЛЕГАНЕС 30 10 9 11 30-34 39 13 ЭСПАНЬОЛ 30 9 8 13 33-44 35 14 ЖИРОНА 30 8 10 12 32-41 34 15 ЛЕВАНТЕ 30 8 8 14 42-54 32 16 ВАЛЬЯДОЛИД 30 7 9 14 24-41 30 17 ВИЛЬЯРРЕАЛ 30 6 12 12 38-43 30 18 СЕЛЬТА 30 7 8 15 42-52 29 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 30 6 6 18 32-54 24 20 УЭСКА 30 5 8 17 33-53 23

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