Битва лидеров и другие матчи 4-го тура чемпионата Германии

"Лейпциг" и "Бавария" разыграют первое место в Бундеслиге

Так Ноейр готовился к матчу с "Быками" / Фото: Twitter

В четвертом туре чемпионата Германии по футболу между собой встретятся команды, которым прочат борьбу за чемпионский титул. "Лейпциг" на своем поле принимает "Баварию". Подопечные Юлиана Нагельсманна единственные, кто еще не терял очки в Бундеслиге. Поединок с мюнхенцами станет хорошей проверкой для "Быков" их чемпионских амбиций.

Кстати, во время паузы на отборочные матчи Евро-2020, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер".

Пятница, 13 сентября

21:30 "Фортуна" – "Вольфсбург" – "Футбол 2"

Суббота, 14 сентября

16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"

Реклама

16:30 "Боруссия" Д – "Байер" – "Футбол 1"

16:30 ""Кельн" – "Боруссия" Д

16:30 "Майнц" – "Герта"

В тренде Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом – официально

16:30 "Унион Берлин" – "Вердер"

19:30 "Лейпциг" – "Бавария" – "Футбол 2"

Воскресенье, 15 сентября

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург" – "Футбол 1"

19:00 "Падеборн" – "Шальке"

Смотрите матчи чемпионата Германии по футболу в подписке на oll.tv

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 3 3 0 0 9-2 9 2 БАВАРИЯ 3 2 1 0 11-3 7 3 ВОЛЬФСБУРГ 3 2 1 0 6-2 7 4 БАЙЕР 3 2 1 0 6-3 7 5 БОРУССИЯ Д 3 2 0 1 9-5 6 6 ФРАЙБУРГ 3 2 0 1 7-3 6 7 АЙНТРАХТ Ф 3 2 0 1 4-3 6 8 БОРУССИЯ М 3 1 1 1 4-4 4 9 ШАЛЬКЕ 3 1 1 1 3-3 4 10 ХОФФЕНХАЙМ 3 1 1 1 3-3 4 11 УНИОН БЕРЛИН 3 1 1 1 4-6 4 12 ФОРТУНА Д 3 1 0 2 5-6 3 13 ВЕРДЕР 3 1 0 2 6-8 3 14 КЕЛЬН 3 1 0 2 4-6 3 15 ПАДЕРБОРН 3 0 1 2 4-7 1 16 АУГСБУРГ 3 0 1 2 4-9 1 17 ГЕРТА 3 0 1 2 2-8 1 18 МАЙНЦ 3 0 0 3 2-12 0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама