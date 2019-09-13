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Битва лидеров и другие матчи 4-го тура чемпионата Германии

13 сентября, 21:33

"Лейпциг" и "Бавария" разыграют первое место в Бундеслиге

Так Ноейр готовился к матчу с "Быками"

Так Ноейр готовился к матчу с "Быками" / Фото: Twitter

В четвертом туре чемпионата Германии по футболу между собой встретятся команды, которым прочат борьбу за чемпионский титул. "Лейпциг" на своем поле принимает "Баварию". Подопечные Юлиана Нагельсманна единственные, кто еще не терял очки в Бундеслиге. Поединок с мюнхенцами станет хорошей проверкой для "Быков" их чемпионских амбиций.

Кстати, во время паузы на отборочные матчи Евро-2020, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер".

Пятница, 13 сентября

21:30 "Фортуна" – "Вольфсбург" – "Футбол 2"

Суббота, 14 сентября

16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"

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16:30 "Боруссия" Д – "Байер" – "Футбол 1"

16:30 ""Кельн" – "Боруссия" Д

16:30 "Майнц" – "Герта"

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16:30 "Унион Берлин" – "Вердер"

19:30 "Лейпциг" – "Бавария" – "Футбол 2"

Воскресенье, 15 сентября

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург" – "Футбол 1"

19:00 "Падеборн" – "Шальке"

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Турнирная таблица

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛЕЙПЦИГ33009-29
2 БАВАРИЯ321011-37
3 ВОЛЬФСБУРГ32106-27
4 БАЙЕР32106-37
5 БОРУССИЯ Д32019-56
6 ФРАЙБУРГ32017-36
7 АЙНТРАХТ Ф32014-36
8 БОРУССИЯ М31114-44
9 ШАЛЬКЕ31113-34
10 ХОФФЕНХАЙМ31113-34
11 УНИОН БЕРЛИН31114-64
12 ФОРТУНА Д31025-63
13 ВЕРДЕР31026-83
14 КЕЛЬН31024-63
15 ПАДЕРБОРН30124-71
16 АУГСБУРГ30124-91
17 ГЕРТА30122-81
18 МАЙНЦ30032-120

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футбол чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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