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Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"

2 сентября, 19:36

Украинский полузащитник вернулся на родину, где будет выступать за чемпиона страны

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком донецкого "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с "горняками" контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

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В Украине Коноплянка выступал только в составе родного "Днепра". Вместе с командой он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, доходил до финала Лиги Европы. Полузащитник провел 157 матчей в национальном чемпионате и забил 35 мячей. Интересно, что против "Шахтера" Коноплянка провел больше всего матчей – 14 поединков, но ни разу не забивал "оранжево-черным".

После ухода из "Днепра" Коноплянка подписал контракт с "Севильей". В Испании украинец не смог стать основным игроком, но успел записать на свой счет победу в Лиге Европы-2015/16. Спустя сезон он был отдан в аренду в "Шальке" с обязательным правом выкупа.

Как Коноплянка забивал за "Севилью":

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В Германии украинец провел три сезона и помог команде завоевать серебряные медали в сезоне 2017/2018. В целом он провел 57 матчей в Бундеслиге и забил 6 мячей.

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Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"
Евгений Коноплянка

Смотрите, как Коноплянка забивал в "Шальке":

Несмотря на не совсем удачную клубную карьеру в Европе, Коноплянка продолжал регулярно выступать за сборную Украины и приносил пользу команде Андрея Шевченко. На его счету два гола в недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020, а в целом на счету Жени 21 мяч в футболке национальной команды – это третий результат в истории.

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

Интересно, что еще вчера спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер заявлял, что хавбек, скорее всего, останется в Гельзенкирхене. Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с командой из-за поиска клуба для трансфера.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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