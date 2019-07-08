Битва вице-чемпионов Украины и Греции завершилась вничью

"Динамо" и "Олимпиакос" обменялись голами в первом тайме

Ничья с греками. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" на австрийских сборах провело товарищеский матч с греческим "Олимпиакосом". Обе команды по итогам прошлого сезона заняли вторые места в своих внутренних чемпионатах.

Греки первыми открыли счет. Бухалакис с линии вратарской без проблем отправил мяч в сетку киевлян. Дальше команды пытались создавать опасные атаки, но в условиях сильного дождя допускали много брака. А в концовке первого тайма киевляне лишились своего ключевого игрока. Вербич получил травму и покинул поле.

Перед свистком на перерыв "Динамо" отыгралось. Гармаш заработал пенальти, а Соль его четко реализовал.

Во втором тайме обе команды шли вперед, но вырвать победу никому не удалось.

"Динамо" – "Олимпиакос" – 1:1

Голы: Соль (45, пен.) – Бухалакис (5)

Команды встречались между собой совсем недавно – весной "Динамо" и "Олимпиакос" пересекались в 1/16 финала Лиги Европы. В Греции команды разошлись миром – 2:2, а в Киеве "Динамо" одержало минимальную победу благодаря голу Франа Соля.

Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0

Напомним, в четверг, 4 июля, "Динамо" провело первый матч в сезоне 2019/2020.На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. От поражения вице-чемпионов Украины спас гол словенца Беньямина Вербича.

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