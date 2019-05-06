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Битва за чемпионство: где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер"

6 мая, 20:45

Расписание трансляций поединка чемпионата Англии, от которого зафисит судьба титула

Команда Хосепа Гвардиолы близка к победе в чемпионате Англии
Команда Хосепа Гвардиолы близка к победе в чемпионате Англии. Фото: AFP

В понедельник в чемпионате Англии будет сыгран последний поединок предпоследнего тура Премьер-лиги: "Манчестер Сити" принимает "Лестер Сити". Этот матч важен в свете борьбы за чемпионский титул между "Ливерпулем" (94 очка) и "МанСити" (92 очка, игра в запасе). Матч "МанСити" – "Лестер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в составе "горожан" выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер":

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
  • канал "Футбол 2" 7 мая в 13:45, повтор
  • канал "Футбол 1" 8 мая в 00:25, повтор
  • канал "Футбол 2" 8 мая в 15:35, повтор

Аналитики букмекерских контор считают хозяев поля большими фаворитами сегодняшней встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.18, тогда как на победу "Лестера" можно сделать ставку с коэффициентом 16, а на ничью – 7.70.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ37297187-2294
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ36302490-2292
3 ЧЕЛСИ37218863-3971
4 ТОТТЕНХЭМ372311365-3770
5 АРСЕНАЛ372071070-5067
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД37199965-5266
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН371691247-4457
8 ЭВЕРТОН371581452-4453
9 ЛЕСТЕР361561551-4751
10 УОТФОРД371481551-5550
11 ВЕСТ ХЭМ371471648-5449
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС371371746-5046
13 БОРНМУТ371361853-6545
14 НЬЮКАСЛ371191738-4842
15 БЕРНЛИ371171944-6540
16 САУТГЕМПТОН379111744-6438
17 БРАЙТОН37991934-5636
18 КАРДИФФ СИТИ37942432-6931
19 ФУЛХЭМ37752534-7726
20 ХАДДЕРСФИЛД37362821-7515

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Тег чемпионат Англии, где смотреть, Манчестер Сити, Лестер

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Сегодня|Спорт

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