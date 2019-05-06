Битва за чемпионство: где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер"

Расписание трансляций поединка чемпионата Англии, от которого зафисит судьба титула

Команда Хосепа Гвардиолы близка к победе в чемпионате Англии. Фото: AFP

В понедельник в чемпионате Англии будет сыгран последний поединок предпоследнего тура Премьер-лиги: "Манчестер Сити" принимает "Лестер Сити". Этот матч важен в свете борьбы за чемпионский титул между "Ливерпулем" (94 очка) и "МанСити" (92 очка, игра в запасе). Матч "МанСити" – "Лестер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в составе "горожан" выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

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в подписке, в прямом эфире канал "Футбол 2" 7 мая в 13:45, повтор

канал "Футбол 1" 8 мая в 00:25, повтор

канал "Футбол 2" 8 мая в 15:35, повтор

Аналитики букмекерских контор считают хозяев поля большими фаворитами сегодняшней встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.18, тогда как на победу "Лестера" можно сделать ставку с коэффициентом 16, а на ничью – 7.70.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 37 29 7 1 87-22 94 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 36 30 2 4 90-22 92 3 ЧЕЛСИ 37 21 8 8 63-39 71 4 ТОТТЕНХЭМ 37 23 1 13 65-37 70 5 АРСЕНАЛ 37 20 7 10 70-50 67 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 37 19 9 9 65-52 66 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 37 16 9 12 47-44 57 8 ЭВЕРТОН 37 15 8 14 52-44 53 9 ЛЕСТЕР 36 15 6 15 51-47 51 10 УОТФОРД 37 14 8 15 51-55 50 11 ВЕСТ ХЭМ 37 14 7 16 48-54 49 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 37 13 7 17 46-50 46 13 БОРНМУТ 37 13 6 18 53-65 45 14 НЬЮКАСЛ 37 11 9 17 38-48 42 15 БЕРНЛИ 37 11 7 19 44-65 40 16 САУТГЕМПТОН 37 9 11 17 44-64 38 17 БРАЙТОН 37 9 9 19 34-56 36 18 КАРДИФФ СИТИ 37 9 4 24 32-69 31 19 ФУЛХЭМ 37 7 5 25 34-77 26 20 ХАДДЕРСФИЛД 37 3 6 28 21-75 15

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