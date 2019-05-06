Битва за чемпионство: где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер"
Расписание трансляций поединка чемпионата Англии, от которого зафисит судьба титула
В понедельник в чемпионате Англии будет сыгран последний поединок предпоследнего тура Премьер-лиги: "Манчестер Сити" принимает "Лестер Сити". Этот матч важен в свете борьбы за чемпионский титул между "Ливерпулем" (94 очка) и "МанСити" (92 очка, игра в запасе). Матч "МанСити" – "Лестер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в составе "горожан" выступает украинский футболист Александр Зинченко.
Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Лестер":
- канал "Футбол 1", в прямом эфире
- сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 7 мая в 13:45, повтор
- канал "Футбол 1" 8 мая в 00:25, повтор
- канал "Футбол 2" 8 мая в 15:35, повтор
Аналитики букмекерских контор считают хозяев поля большими фаворитами сегодняшней встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.18, тогда как на победу "Лестера" можно сделать ставку с коэффициентом 16, а на ничью – 7.70.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|37
|29
|7
|1
|87-22
|94
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|36
|30
|2
|4
|90-22
|92
|3
|ЧЕЛСИ
|37
|21
|8
|8
|63-39
|71
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|37
|23
|1
|13
|65-37
|70
|5
|АРСЕНАЛ
|37
|20
|7
|10
|70-50
|67
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|37
|19
|9
|9
|65-52
|66
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|37
|16
|9
|12
|47-44
|57
|8
|ЭВЕРТОН
|37
|15
|8
|14
|52-44
|53
|9
|ЛЕСТЕР
|36
|15
|6
|15
|51-47
|51
|10
|УОТФОРД
|37
|14
|8
|15
|51-55
|50
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|37
|14
|7
|16
|48-54
|49
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|37
|13
|7
|17
|46-50
|46
|13
|БОРНМУТ
|37
|13
|6
|18
|53-65
|45
|14
|НЬЮКАСЛ
|37
|11
|9
|17
|38-48
|42
|15
|БЕРНЛИ
|37
|11
|7
|19
|44-65
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|37
|9
|11
|17
|44-64
|38
|17
|БРАЙТОН
|37
|9
|9
|19
|34-56
|36
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|37
|9
|4
|24
|32-69
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|37
|7
|5
|25
|34-77
|26
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|37
|3
|6
|28
|21-75
|15
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