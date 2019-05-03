В ожидании чемпиона: все о 37-м туре чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции матчей английской Премьер-лиги
Два тура осталось до конца чемпионата Англии и уже в этом может определиться победитель. Если "Ньюкасл" отбирает очки у "Ливерпуля", а "МанСити" побеждает "Лестер", то "горожане" досрочно выигрывают Премьер-лигу. Иначе все решится 12 мая в последнем туре.
Но помимо чемпионской гонки есть еще интрига и в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. И если "Челси" и "Арсенал" могут еще подстраховаться победой в Лиге Европы, то "Манчестер Юнайтед" обязан выигрывать два матча и ждать осечки конкурентов.
Пятница, 3 мая
22:00 "Эвертон" – "Бернли"
Суббота, 4 мая
14:30 "Борнмут" – "Тоттенхэм" – Футбол 2
17:00 "Вест Хэм" – "Саутгемптон" – Футбол 1
17:00 "Вулверхэмптон" – "Фулхэм"
19:30 "Кардифф" – "Кристал Пэлас" – Футбол 1
21:45 "Ньюкасл" – "Ливерпуль" – Футбол 1
Воскресенье, 5 мая
16:00 "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 2
16:00 "Челси" – "Уотфорд"
18:30 "Арсенал" – "Брайтон" – Футбол 2
Понедельник, 6 мая
22:00 "Манчестер Сити" – "Лестер" – Футбол 1
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в подписке на oll.tv.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Битва в Бремене и другие матчи 32-го тура чемпионата Германии
"Реал" после позора, "Барса" – после титула: расписание всех матчей 36-го тура испанской Ла Лиги
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В ожидании чемпиона: все о 37-м туре чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"