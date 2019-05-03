В ожидании чемпиона: все о 37-м туре чемпионата Англии

Расписание, результаты и трансляции матчей английской Премьер-лиги

"МанСити" близок к чемпионскому титулу. Фото: AFP

Два тура осталось до конца чемпионата Англии и уже в этом может определиться победитель. Если "Ньюкасл" отбирает очки у "Ливерпуля", а "МанСити" побеждает "Лестер", то "горожане" досрочно выигрывают Премьер-лигу. Иначе все решится 12 мая в последнем туре.

Но помимо чемпионской гонки есть еще интрига и в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. И если "Челси" и "Арсенал" могут еще подстраховаться победой в Лиге Европы, то "Манчестер Юнайтед" обязан выигрывать два матча и ждать осечки конкурентов.

Пятница, 3 мая

22:00 "Эвертон" – "Бернли"

Суббота, 4 мая

14:30 "Борнмут" – "Тоттенхэм" – Футбол 2

17:00 "Вест Хэм" – "Саутгемптон" – Футбол 1

17:00 "Вулверхэмптон" – "Фулхэм"

19:30 "Кардифф" – "Кристал Пэлас" – Футбол 1

21:45 "Ньюкасл" – "Ливерпуль" – Футбол 1

Воскресенье, 5 мая

16:00 "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол 2

16:00 "Челси" – "Уотфорд"

18:30 "Арсенал" – "Брайтон" – Футбол 2

Понедельник, 6 мая

22:00 "Манчестер Сити" – "Лестер" – Футбол 1

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