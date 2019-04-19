Битва за последнюю путевку в ЛЧ и другие матчи 33-го тура чемпионата Испании

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Севилья" на одно очко опережает "Хетафе". Фото: AFP

На три дня растянулся 33-й тур чемпионата Испании по футболу. Лидеры будут играть с середняками, а центральным, пожалуй, станет поединок между "Хетафе" и "Севильей". Обе команды ведут борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов.

Кстати, появилась информация, что 20-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который защищает цвета "Леганеса" на правах аренды, может остаться в клубе еще на один сезон. Несмотря на малое количество игровой практики, в "Леганесе" очень довольны Луниным и уже попросили "Реал" продлить аренду вратаря еще на один сезон.

Пятница, 19 апреля

22:00 "Алавес" – "Вальядолид"

Суббота, 20 апреля

14:00 "Сельта" – "Жирона"

17:15 "Эйбар" – "Атлетико"

19:30 "Райо Вальекано" – "Уэска"

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 21 апреля

13:00 "Леванте" – "Эспаньол"

15:00 "Хетафе" – "Севилья"

17:15 "Реал" – "Атлетик"

19:30 "Вильярреал" – "Леганес"

21:45 "Бетис" – "Валенсия"

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