Битва за последнюю путевку в ЛЧ и другие матчи 33-го тура чемпионата Испании
Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги
На три дня растянулся 33-й тур чемпионата Испании по футболу. Лидеры будут играть с середняками, а центральным, пожалуй, станет поединок между "Хетафе" и "Севильей". Обе команды ведут борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов.
Кстати, появилась информация, что 20-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который защищает цвета "Леганеса" на правах аренды, может остаться в клубе еще на один сезон. Несмотря на малое количество игровой практики, в "Леганесе" очень довольны Луниным и уже попросили "Реал" продлить аренду вратаря еще на один сезон.
Пятница, 19 апреля
22:00 "Алавес" – "Вальядолид"
Суббота, 20 апреля
14:00 "Сельта" – "Жирона"
17:15 "Эйбар" – "Атлетико"
19:30 "Райо Вальекано" – "Уэска"
21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад"
Воскресенье, 21 апреля
13:00 "Леванте" – "Эспаньол"
15:00 "Хетафе" – "Севилья"
17:15 "Реал" – "Атлетик"
19:30 "Вильярреал" – "Леганес"
21:45 "Бетис" – "Валенсия"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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