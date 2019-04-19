Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Битва за последнюю путевку в ЛЧ и другие матчи 33-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 21:40

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Севилья" на одно очко опережает "Хетафе"
"Севилья" на одно очко опережает "Хетафе". Фото: AFP

На три дня растянулся 33-й тур чемпионата Испании по футболу. Лидеры будут играть с середняками, а центральным, пожалуй, станет поединок между "Хетафе" и "Севильей". Обе команды ведут борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов.

Кстати, появилась информация, что 20-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который защищает цвета "Леганеса" на правах аренды, может остаться в клубе еще на один сезон. Несмотря на малое количество игровой практики, в "Леганесе" очень довольны Луниным и уже попросили "Реал" продлить аренду вратаря еще на один сезон.

Пятница, 19 апреля

22:00 "Алавес" – "Вальядолид"

Суббота, 20 апреля

14:00 "Сельта" – "Жирона"

17:15 "Эйбар" – "Атлетико"

19:30 "Райо Вальекано" – "Уэска"

21:45 "Барселона" – "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 21 апреля

13:00 "Леванте" – "Эспаньол"

15:00 "Хетафе" – "Севилья"

17:15 "Реал" – "Атлетик"

19:30 "Вильярреал" – "Леганес"

21:45 "Бетис" – "Валенсия"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА32228281-3174
2 АТЛЕТИКО32198547-2165
3 РЕАЛ МАДРИД32194956-3861
4 СЕВИЛЬЯ321571054-3952
5 ХЕТАФЕ321312740-2951
6 ВАЛЕНСИЯ321116536-2749
7 АТЛЕТИК321113836-3746
8 АЛАВЕС321291133-4045
9 БЕТИС321271338-4343
10 РЕАЛ СОСЬЕДАД3210111138-3941
11 ЛЕГАНЕС3210111132-3641
12 ЭСПАНЬОЛ321181337-4641
13 ЭЙБАР329131042-4440
14 ЖИРОНА328101433-4434
15 ВИЛЬЯРРЕАЛ327121340-4533
16 ЛЕВАНТЕ32891545-5933
17 СЕЛЬТА32881645-5532
18 ВАЛЬЯДОЛИД327101526-4531
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО32761936-5727
20 УЭСКА325101735-5525

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость " Битва за последнюю путевку в ЛЧ и другие матчи 33-го тура чемпионата Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как погиб украинский разведчик Шаповал: опубликовано видео

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Наталья Холоденко показала первое фото с дочерью

Самые актуальные образы для городских модниц

Вставьте это в телевизор и у вас будут 500 цифровых каналов

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Сегодня, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Сегодня, 09:15

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" – 1:2: три гола и четыре VAR

16 апреля, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

16 апреля, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл